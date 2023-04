El municipio de Bariloche anunció la construcción de un puente clave para los barrios del Alto

Apenas tres semanas después de descartar la obra porque resultaba muy onerosa, el gobierno municipal decidió encarar con fondos propios la construcción del puente sobre el arroyo Ñireco para conectar la calle Carlos Wiederhold con la ruta de Circunvalación, una obra que es reclamada desde hace años por los barrios del Alto y del Este de Bariloche.

El proyecto demandará una inversión de 618 millones de pesos y en realidad, se trata de un recorte del original, que incluía un enlace pavimentado e iluminado con la ruta Juan Herman. Ese agregado quedará para otro momento, ya que hubiera cuadruplicaría el presupuesto, que en este caso el municipio afrontará con rondos propios.

El responsable de la Unidad Ejecutora de Obras Públicas, Alfredo Milano, explicó que el objetivo que comprende la construcción de un puente vehicular de doble mano de 50 metros de extensión, de hormigón, con un ancho de calzada de 7,6 metros, más una senda peatonal de 1,5 metro, con sus barandas y protecciones.

El diseño previsto incluye el pavimento que resta hasta la circunvalación (unos 200 metros), los estribos en cada margen del arroyo y un pilar intermedio. El acceso desde el norte seguirá enripiada y sin otras mejoras, como en la actualidad.

Milano especificó que toda la obra se desdoblará en cinco licitaciones privadas y simultáneas. Ese mecanismo -según dijo- está pensado para permitir “la participación de más empresas” y la ejecución de distintas tareas como la preparación del terreno, la construcción de los estribos, las vigas de hormigón preensambladas y el pavimento en los accesos, que se podrán desarrollar en paralelo.

La partición en varias licitaciones también permite acortar tiempos. Según Milano, por el monto involucrado, si se hacía una sola licitación en paquete era obligatorio un llamado público e “internacional”, con autorización previa del Concejo.

El funcionario aseguró que esperan tener el puente listo “para el 10 de diciembre”. Es decir que el intendente Gustavo Gennuso se propuso como un desafío personal el de no terminar su mandato sin poner fin a la acumulación de promesas incumplidas con esa obra.

A mediados de marzo había convocado a la prensa para presentar la construcción de otros dos puentes metálicos, de envergadura más modesta, que tienen presupuesto oficial de 70 millones de pesos. Aquella vez Milano reconoció que el puente de Wiederhold era una deuda pendiente, que tenía otra escala, y que estaban en busca de financiamiento externo para darle curso.

Pero ahora el Gennuso cambió de planes y decidió hacer el puente con dinero del municipio. Milano dijo que avanzar con esta nueva obra fue “decisión del intendente” al comprobar que se multiplicaban las quejas por las dilaciones.

Este medio le consultó si será el proyecto más grande y más caro que afronta la gestión en su último año y el funcionario dijo que no, porque “está el plan de asfalto, que son 1.300 millones de pesos”.

Carrera de obstáculos

El puente de calle Wiederhold ya era una necesidad cuando se construyó la Circunvalación, que hoy forma parte de la ruta nacional 40 y fue inaugurada hace 15 años. Por entonces la población en la zona era muy escasa y hoy existen muchos barrios nuevos en toda la periferia.

Vialidad Nacional llegó a licitar el puente una primera vez en 2009, pero no hubo oferentes. En otra licitación, según recordó Milano, resultó ganadora la empresa Hidraco SA, que llegó a iniciar los trabajos, pero luego “rescindió el contrato” y el puente siguió en espera.

Los barrios de la zona no pararon de crecer y ese punto de cruce en el Ñireco es vadeado a diario por numerosos vehículos, que aprovechan el bajo caudal del arroyo. “Pero cuando empiezan las lluvias ya no se puede cruzar más”, reconoció Milano. Aseguró que “nunca se ahogó nadie, pero alguna vez los cruces no han terminado bien y tuvo que ir en auxilio Protección Civil”.

Milano recordó que también en fecha más reciente la Upcefe provincial (el organismo encargado de tramitar financiamiento para obras públicas) tomó intervención en el tema, pero la solicitud del crédito no pasó el filtro de la legislatura provincial.

En aquel momento (en 2018) los vecinos perjudicados llegaron a escrachar en forma pública a los legisladores que votaron en contra.

Milano dijo que el proyecto original era más ambicioso. Ahora el municipio le asignará recursos por el equivalente de 2 millones de dólares. “Al presupuesto total no llegamos”, admitió Milano.

Afirmó que “hoy empezó el trámite administrativo interno” para abrir las licitaciones, que se publicarían la próxima semana.

Milano señaló que el puente va a beneficiar “a los barrios nuevos como Altos del Este”, cuyos habitantes suelen usar ese paso para llegar más fácil al centro de la ciudad, y en forma menos directa a todos los vecinos de Pampa de Huenuleo.

Hoy las únicas alternativas para atravesar el Ñireco son el puente de la propia Circunvalación y el que fue construido hace un par de años con fondos del plan Castello a la altura del barrio San Francisco. Entre uno y otro hay unos 8 kilómetros.