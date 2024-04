El Soyem se plantó por el deterioro de los camiones y dejó a Bariloche sin recolección de basura

Un imprevisto bloqueo que impuso el Sindicato de Trabajadores Municipales en el corralón donde se guardan los camiones interrumpió desde la madrugada de hoy la recolección de residuos en toda la ciudad y generó fuerte malestar en el gobierno.

El intendente Walter Cortés no ocultó su disgusto con la medida, le atribuyó motivación “política” y dijo que si el Soyem no retoma las tareas saldrá él mismo con los funcionarios “a realizar la recolección”.

La asesoría letrada del Ejecutivo también se movió con rapidez y sondeó la posibilidad de lograr el dictado de una conciliación obligatoria. Pero hasta después del mediodía no hubo ninguna novedad sobre ese punto, salvo la convocatoria a las partes para una audiencia en la secretaría de Trabajo, mañana a las 10.

La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, dijo que al menos hasta ese momento los camiones continuarán retenidos y no habrá servicio de recolección. Aseguró que la decisión de Cortés de suplirlos en esa tarea con el personal político “no es la solución”. Dijo que el intendente debería brindar soluciones a las demandas de los trabajadores porque “la gente lo votó para gestionar”.

El Soyem enumeró varias falencias en la provisión de vehículos en condiciones, de herramientas, ropa, y de “gamelas” para la concentración de los obreros que se desempeñan en la calle, pero subrayó que el problema más serio, y que les impide salir a trabajar, es el avanzado desgaste de los neumáticos en los camiones compactadores.

“El estado es pésimo y no es algo de ahora, desde enero se vienen firmando actas compromiso que no se cumplieron -dijo Morales-. La situación es extrema y no se puede jugar con la seguridad de los trabajadores”.

El piquete montado desde temprano sobre el portón de la calle Rivadavia impidió la salida de los rodados (son alrededor de una decena) y los trabajadores permanecieron en el lugar con banderas y redoblantes, para dar a conocer su denuncia. Según uno de los delegados, en el servicio se desempeñan unos 50 trabajadores, más otros siete de refuerzo en el turno noche.

La helada precipitó la protesta

El secretario de Actas y Previsión Social del Soyem, Juan Ivanisevich, mostró las cubiertas de los vehículos. Algunas presentaban visibles deformaciones y dibujo casi inexistente. Dijo que en un día con helada como el de hoy el riesgo de circular en esas condiciones es todavia mayor.

“Entendemos que la situación es compleja a nivel nacional, con caída de ingresos y una crisis muy grande. No queremos dejar a la ciudad sin recolección, pero tampoco queremos pagarlo con el accidente de un compañero -afirmó-. Hay que acordarse de que no es solo el chofer, sino que llevan gente atrás”, los llamados “cola de pato”.

Sostuvo que los pedidos de ropa datan del año pasado y no tienen solución todavía, a pesar de la proximidad del invierno. Dijo que además de la recolección de basura, están en estado crítico las áreas del vertedero, cuadrillas viales, taller mecánico y cementerio.

Morales dijo que no llegaron a la medida de fuerza “por poner palos en la rueda” ni por tener “malas intenciones” sino por “responder a la necesidad de los trabajadores”, que los votaron para conducir el gremio. Señaló que un vehículo cualquiera que circula por la calle con esos neumáticos se expone a una sanción y lo mismo debería correr para los camiones del municipio.

La reacción del gobierno

El intendente Cortés tenía previsto encabezar por la mañana un acto de reconocimiento a las fábricas de chocolate e interactuar allí con la prensa, pero dejó la silla vacía y los diplomas se entregaron sin su presencia. Luego se abstuvo de atender los llamados de este medio, pero desde su equipo de Comunicación realizaron un seguimiento permanente del conflicto.

Primero difundieron una declaración del intendente de abierto desafío hacia el Soyem. “Si el gremio continúa con esta postura, los funcionarios saldremos a realizar la recolección”, manifestó. La asesora letrada Yanina Sánchez dijo que esperaban mantener abierto el diálogo a través de la secretaría de Trabajo. Aseguró además que la medida de protesta “nunca fue debidamente notificada” y por eso solicitarían la conciliación obligatoria.

Luego desde Prensa del Ejecutivo divulgaron también una nota de las juntas vecinales en apoyo del intendente.

El secretario de Servicios del municipio, Jorge Quilaleo, dijo que venían de mantener una relación cordial con el gremio y por eso se declaró “sorprendido” por el levantamiento de la recolección. Quilaleo no se privó de lanzar también algunos dardos. Sugirió que por parte de los trabajadores había un enojo porque la actual gestión detectó un despilfarro de “millones de pesos” en horas extra que nadie cumplía y por eso aplicó una reducción en esos adicionales.

También dijo que los trabajadores de recolección de Bariloche “son los mejor pagos de la provincia”. Aseguró que hay una licitación en marcha para la compra de neumáticos por 29 millones de pesos y que también están a punto de recibir una partida de ropa de trabajo, que es “de primera calidad” y que sería repartida desde el viernes.

Quilaleo dijo que al asumir en diciembre se encontraron con muchas falencias en el equipamiento, que los problemas con los neumáticos son de antigua data, y que el piquete del Soyem en el corralón “no se justifica”.