En Río Colorado también debatieron la esencialidad de la educación

El Concejo Deliberante de Río Colorado, por mayoría, expresó su apoyo al proyecto que declara a la educación como un servicio esencial, en una decisión contraria a una iniciativa que fue llevada a debate y que impulsaba el PJ para rechazar la medida que se debatía hoy en la Legislatura.

El proyecto que se llevó a debate pretendía que el cuerpo Deliberante de la ciudad del Valle Medio rechace la iniciativa presentada por el legislador del PRO Juan Martin que hoy se aprobó en primera vuelta en la Legislatura con una manifestación tensa en el exterior protagonizada por Unter, donde hubo represión con gases lacrimógenos.

El proyecto opositor del PJ fue defendido por la concejal Paula Mele que enfatizó en una férrea defensa de los derechos de los docentes, vistiendo su guardapolvos en señal de protesta. “Este proyecto no es más que un intento de cercenar nuestro derecho a huelga y protesta. No soluciona los problemas estructurales de la educación y no asigna recursos adicionales”, afirmó.

La concejal también apuntó al legislador Juan Murillo, que es de la localidad e integra el bloque PRO a quien le recordó que tiene familiares docentes.

Analia Lezica, de JSRN, refutó las expresiones de su par peronista y remarcó el respaldo a la inciativa que se trató en la Legislatura y rechazo a la propuesta local del PJ.

“Apoyamos totalmente que la educación sea pública y gratuita, pero la calidad no es algo que esté ocurriendo desde hace muchos años. No creemos que la ausencia de los alumnos en las aulas contribuya a mejorarla”, expresó Lezica al tiempo que criticó que los paros de docentes afecten a los estudiantes.

El debate de los concejales tuvo momentos de tensión con cruces entre peronistas y oficialistas por la responsabilidad de lograr una educación de calidad.

Además del bloque JSRN con sus tres concejales, la UCR rechazó la iniciativa del PJ y así se logró la mayoría para descartarlo.