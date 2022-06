Es importante que abran la participación de Juntos por el Cambio, dijo Artaza

El concejal José Luis Artaza aseguró que Nuevo Compromiso Neuquino integra Juntos por el Cambio en Neuquén, negó una alianza política con el MPN en el Concejo y dijo ser parte de la «oposición responsable» en el Deliberante.

«Estoy en Juntos por el Cambio y en Nuevo Compromiso Neuquino», replicó José Luis Artaza ante las declaraciones del concejal Juan Peláez (UCR) que le endilgó ser parte del oficialismo del MPN en el Concejo.

El radical (que se prepara como precandidato a intendente por la alianza JxC) dijo a «Río Negro» que «pueden tener una alineación nacional, pero están trabajando con el MPN», en relación tanto a Artaza como a Guillermo Monzani.

Artaza fue el secretario de Economía y Hacienda de la gestión Cambiemos durante los gobiernos de Horacio «Pechi» Quiroga y Monzani fue secretario de Obras y luego presidente de la bancada quiroguista (y último intendente de Cambiemos, ante el fallecimiento de Quiroga a pocos meses de finalizar su gestión), pero mientras Artaza integra la bancada Juntos por el Cambio, Monzani armó bloque como Neuquén Puede Mas en la última elección de concejales de agosto 2021.

La diferencia política en JxC se notó afines del año pasado por el interbloque que la UCR y el PRO armaron con la Democracia Cristiana, que encabezada por el ex gobernador Jorge Sobisch, está solicitando ingresar a la alianza provincial de JxC. Artaza no integra el interbloque y Peláez lo acusó públicamente de accionar en favor del intendente Mariano Gaido (MPN).

«Estoy en Nuevo Compromiso Neuquino (es vicepresidente) y en Juntos por el Cambio, tengo miradas diferentes, siempre soy partidario de ejercer una oposición responsable y no pegar fuerte», explicó.

Están pensando en incorporar a Sobisch y me dicen que estoy de otro lado?» José Luis Artaza, concejal NCN-Juntos por el Cambio





Agregó que «no somos de tirar piedras ni estar planteando cosas menores, esperemos que nos consideren y nos acepten dentro de la coalisión. A nivel nacional estamos relacionados con Rodríguez Larreta, ojalá sea, porque el gobierno nacional del Frente de Todos es malo; y a nivel local tenemos una propuesta alternativa a la de Gaido pero en el marco de una oposición responsable«, insistió.

Consultado por la sociedad con el MPN que le atribuye Peláez, Artaza insistió en que «no me fui de Juntos por el Cambio, si no nos consideran dentro del espacio, veremos qué hacemos. El 2023 nos encuentra a NCN dentro de Juntos y esperamos tener participación. Es importante que abran la participación porque de nada sirve que se cierren, están pensando en incorporar a Sobisch y me dicen que estoy de otro lado», se pregunó.

Insistió en que Ayelen Quiroga preside el NCN, él participa de la vicepresidencia y el partido es uno de los socios políticos de la alianza neuquina «que ha tenido una participación importante como NCN, no creo que ni Cervi ni Pelaez pretendan dejarnos fuera»; opinó.