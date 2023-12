Fueron «un poco descuidados» los mantenimientos en los acueductos de Cutral Co y Plaza Huincul

Una obra que aporta un 35 % más de caudal de agua potable para los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul quedó habilitada hoy. Es a través del ducto que proviene del lago Los Barreales que opera el EPAS y que se sumará al del río Neuquén. El secretario de Empresas Públicas de Interior, Marcelo Lazcano, que estuvo en la inauguración, dijo que en estos días advirtieron falta de «inversiones y en mantenimiento» y que «ha sido un poco descuidada los últimos años, pero intentaremos empezar a solucionar estos temas».

Esta mañana, se cortaron las cintas en el sector nuevo en la estación N° 1 del EPAS (conocida como la Copa) que implicará una inyección de 760 metros cúbicos más de agua por lo que se elevará a 1.500 metros cúbicos por hora, desde el acueducto Los Barreales.

Para la ejecución del proyecto se requirieron 1.400 millones de pesos, que aportaron los dos municipios con fondos del ente El Mangrullo, en marzo de 2022.

Fue la empresa CODAM la encargada de efectuar las tareas cuyo proyecto técnico estuvo respaldado por el EPAS, que es el encargado de operar este sistema; el otro es el que llega desde el río Neuquén y es el más antiguo y de mayor capacidad.

Marcelo Lazcano participó del acto junto a los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza (Fotos: gentileza)

El nuevo titular de la Secretaría de Empresas Públicas de la Provincia, Marcelo Lazcano participó de la inauguración, aunque aclaró que el trabajo es producto de la anterior administración tanto municipales como provinciales.

«Al segundo día de la gestión no nos vamos a adjudicar nada de lo que se hace acá», aclaró. Pero si destacó no solo la obra, sino el modo en el que se hizo: «Mostrando un nuevo camino para la relación que muchas veces ha sido ríspida con el tema del agua potable para Cutral Co y Plaza Huincul», subrayó.

Apeló al trabajo conjunto entre los municipios y el EPAS para lograr «un equilibrio y normalizar esta situación histórica», en referencia a la escasez de agua en las dos ciudades.

Luego, el funcionario provincial refirió que apuntalará todo tipo de relación que permita trabajar más con las intendencias para solucionar los problemas del servicio de agua, que es uno de los principales problemas planteados por la comunidad.

Los funcionarios recorrieron las nuevas instalaciones (Fotos: gentileza)

«Tenemos que analizar cómo están las cosas. Entendemos que la parte de inversiones y mantenimientos ha sido un poco descuidada los últimos años, pero intentaremos empezar a solucionar estos temas», afirmó.

Esto último, en relación a las obras que se demandan en el sistema del río Neuquén, en la meseta Buena Esperanza, que es el más antiguo y el que aporta el mayor caudal de agua potable para las dos ciudades. En consecuencia, se requiere mantenimiento en el sistema de tableros y el eléctrico, tal como repasaron las autoridades.

En el acto, el intendente Ramón Rioseco dijo que producir agua -en un lugar alejado de cursos naturales- «es casi más caro que producir petróleo». Y es necesario que los vecinos sepan que implica mucha inversión. Destacó el «esfuerzo mancomunado tremendo por parte de los dos intendentes anteriores».

Rioseco rescató que «fue una decisión política muy discutida en su momento, pero también muy acertada. Discutida porque eran muchos recursos los que había que poner, y acertada porque con esta inversión se provee el 35 % más de agua potable a ambas ciudades».

Fue claro al señalar que con esta obra no se puede asegurar que «habrá 100 % de agua durante todo el verano», pero trabajarán para evitar el desabastecimiento.

Finalmente, dijo que «hoy no nos vamos a bañar», en obvia alusión a cuando el exintendente Adolfo Grittini y el exgobernador Jorge Sobisch posaron debajo de un chorro de agua de un caño que marcaba el final de 33 kilómetros de ducto desde el río Neuquén.

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza participó de la inauguración (Fotos: gentileza)

Su vecino huinculense, Claudio Larraza destacó que «no podemos adjudicarnos esta obra, pero si sentimos orgullo del logro que dará respuestas a un problema crónico que es la falta de agua potable en nuestras ciudades”.

A su vez, señaló que trabajan en mejorar la distribución del servicio en los diferentes barrios. «Le suma un 35 % y no es poco, pero no se terminarán los problemas», dijo. En relación a los reservorios que existen en la ciudad, Larraza aclaró recuperaron dos reservorios importantes y están haciendo las pruebas superficiales en el tercero para llevar más presión y caudal a Altos del Sur.