Obra de Bustillo frenada en Bariloche: Genusso cruzó a Arabela Carreras y a Nación

«Es una obra que debería tener prioridad«, dijo el intendente Gustavo Gennuso en relación a la obra de remodelación de la avenida Bustillo que se encuentra en riesgo tras varios meses de atrasos en los pagos a la contratista por parte del gobierno nacional.

«Espero que la provincia gestione o, de última, ponga presupuesto propio para avanzar. Está todo en condiciones para terminar hasta el kilómetro 2. Pero hay que pagar la deuda«, advirtió el intendente.

Ayer en Bariloche, la gobernadora Arabela Carreras confirmó que la deuda del Gobierno nacional con la empresa Codistel supera los 100 millones de pesos y dijo que la provincia lleva «largas gestiones para concretar estos pagos”.

El gobierno provincial adjudicó la obra a la empresa Codistel SA en agosto de 2021, con un presupuesto original de 714 millones de pesos. Dos meses después comenzaron los trabajos con un plazo de entrega de 24 meses que se cumplían en octubre de este año.

Gennuso admitió que la ralentización de los trabajos en la avenida Bustillo le preocupa mucho aunque aclaró que «no está en nuestras manos en este momento. Somos los reclamantes, pero no tenemos una acción directa».

«Hace ya unos meses que vemos la obra parada. Pero más allá de la obra, reclamamos la intransitabilidad a Vialidad Provincial. Si la obra no avanza, que, al menos, hagan el mantenimiento adecuado porque está lleno de zanjas y pozos«, observó Gennuso.

En 2018 el municipio de Bariloche se hizo cargo de la supervisión de la obra de remodelación de la calle Mitre, tras una licitación frustrada. Gennuso diferenció este caso de la avenida Bustillo y aclaró que «no son las mismas condiciones».

«En ese momento, el problema no era tanto el financiamiento (el dinero venía del BID) sino que la empresa (Planobra) se fue y hubo que relicitar. Teníamos la seguridad de que el dinero estaba. Ahora no estamos seguros si está el dinero o no. Escuchas todo el tiempo que hay ajuste del gobierno nacional y casi toda la obra pública del país está parada. Se debe mucha plata», señaló.