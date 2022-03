Implementarán un programa de asistencia alimentaria municipal en Huergo

Para complementar la canasta de alimentos de las familias en situación de vulnerabilidad, el municipio de Huergo pondrá en marcha un programa de carácter local de asistencia con módulos de productos de la canasta básica; el cual no reemplazará a los programas que son de carácter provincial o nacional.

En principio, el municipio local habilitará desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril la inscripción de todos los interesados en acceder a la ayuda alimentaria que se brindará mensualmente a todas las familias que, de acuerdo a la evaluación y relevamiento, estén en condiciones de acceder al beneficio.

“El Programa Alimentario Municipal, es una política de complemento integral alimentario que se llevará adelante en el marco del plan de contención municipal. Con este programa se apunta a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las familias de nuestra localidad, poniendo especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social”, detallaron.

A partir de la inscripción, el equipo técnico del área de Desarrollo Social del municipio evaluará el cumplimiento de los requisitos y la situación particular para definir el otorgamiento de la asistencia alimentaria.

“Este programa no suplanta ningúna política nacional o provincial”, remarcaron al apuntar que entre los requisitos básicos para acceder al plan es no percibir más de dos beneficios nacionales o provinciales y no superar los dos salarios mínimos como ingresos, ser mayor de 18 años y tener domicilio en la localidad.

Por otra parte, explicaron que se prevé la entrega mensual de módulos alimentarios “que se adecúan al marco nutricional y alimentario de emergencia. Cada módulo contendrá productos que integran la canasta básica de alimentos”.