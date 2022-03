El Deliberante de Huergo aprobó la venta de tierras para un barrio privado

Por mayoría, el Concejo Deliberante de Ingeniero Huergo aprobó un proyecto de ordenanza que autoriza al ejecutivo local a la venta de terrenos para la construcción de un barrio privado en la zona de costa del río Negro.

La iniciativa tuvo el voto negativo de los concejales del Frente de Todos, quienes no descartaron judicializar la decisión al considerar que no se respetó lo establecido en la Carta Orgánica de contar con una mayoría especial para aprobar la venta de tierras del municipio.

El proyecto es para la venta de 6 hectáreas de tierras que se encuentran dentro del Área Recreativa Fortín Lagunita, en proximidades del centro de Entrenamiento de la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro, las que son propiedad del municipio. A esto se suma la cesión de otra fracción de 11 hectáreas para un centro deportivo y recreativo con cancha de golf.

Por la venta de las tierras, la desarrolladora inmobiliaria que presentó la propuesta, construirá en la zona céntrica de Ingeniero Huergo una pileta semiolímpica cerrada y climatizada, que será manejada por el municipio.

De los cinco concejales que integran el legislativo municipal, tres votaron por la aprobación de la ordenanza que autoriza la venta. Los dos concejales del bloque de la UCR, el concejal del bloque del partido Río expresaron su apoyo, mientras que los dos concejales del bloque del Frente de Todos los hicieron en forma negativa.

Desde el ejecutivo municipal señalaron que «estas fracciones de tierra, actualmente sin uso productivo y propiedad de la municipalidad, se encuentran ubicadas en zona cercana a la rivera de nuestro río Negro».

«El asentamiento de dicho barrio apunta a resolver de forma integral el acceso a la vivienda por parte de diversos actores sociales de la localidad. Además, permitiría impulsar la actividad económica a través de la construcción, generando empleo mediante mano de obra directa e indirecta, obtener accesibilidad de servicios sin generar costo alguno para el municipio y satisfacer necesidades recreativas, deportivas y de esparcimiento», agregaron.

Por su parte, Daniel Martínez, concejal del FdT, sostuvo que «irresponsablemente se apuró una votación que requiere mayoría especial, dos tercios de los miembros del concejo. Es decir que por lo menos cuatro concejales deben votar afirmativo para poder ceder estas tierras, según lo estipula el artículo 77 de la Carta Orgánica municipal».

«Si el intendente insiste con avanzar en esta cesión, entonces vamos a aplicar el artículo 78 de la Carta Orgánica, e iremos a la justicia» adelantó el concejal de la oposición.

Sentenció finalmente que «lo que me deja en claro el apuro de esta votación es que, primero, el intendente y sus concejales no leen la Carta Orgánica, y segundo, algo raro esconde este proyecto. Es mejor debatir de cara al pueblo, no importa el tiempo que lleve, ni quién o quiénes sean los interesados».