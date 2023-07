Juntas vecinales del Alto de Bariloche cargan contra Mi Bus por el “paupérrimo servicio”

Aunque el transporte urbano de Bariloche acaba de aumentar en esta ciudad su tarifa plana a 158 pesos y quedó rankeado como uno de los más caros del país, la empresa prestadora, Mi Bus, no para de recibir críticas por la calidad del servicio.

Dirigentes barriales del Alto de la ciudad se quejaron por las falencias que arrastra la prestación de la concesionaria Mi Bus, aseguraron que muchas de las líneas que recorren esa zona no pasan regularmente, que circulan con horarios limitados, que los colectivos “colapsan” en su capacidad y dejan pasajeros en la calle.

También aseguraron que los colectivos presentan “un deterioro que cada día se acentúa más” y el número de los que están afectados con el servicio no cumple con el contrato.

Una nota enviada el jueves a la empresa con la firma de 17 presidentes de juntas vecinales reclamó “respuestas urgentes” y advirtió que resolvieron dar ese paso para “dejar agotada la vía administrativa”. Si el martes no tienen registro de los cambios reclamados tienen decidido avanzar con un amparo colectivo. “Y el paso siguiente sería salir a movilizarnos”, afirmó el titular de la junta vecinal Valle de los Ñires, Carlos Ortiz.

Dijo también que la exposición pública de la protesta surgida en los barrios Pampa de Huenuleo encontró rápido eco en las juntas vecinales del Oeste, donde hubo denuncias puntuales por el mal funcionamiento de la línea 21, y “también otras del Este”, que manifestaron su interés en sumarse a los planteos.

La comunicación dirigida a Mi Bus repasa las principales quejas por el mal funcionamiento del servicio y señala por ejemplo que la línea 40, de la que dependen los barrios Pilar I y II empieza correr a las 8 cuando debería empezar a las 6.15, después de que un reclamo judicial del gremio Uthgra logró ese cambio en favor de sus afiliados.

Justamente la necesidad diaria de los trabajadores de servicios turísticos, hotelería, gastronomía, docentes, seguridad, vendedores ambulantes, personal de salud, empleados públicos, artesanos “y otros oficios” fue invocado por los dirigentes vecinales para exigir un transporte más eficiente.

“No vamos a permitir que sigan vulnerando, pisoteando y maltratando el derecho de nuestros vecinos, quienes deberían contar con un servicio digno y en las mejores condiciones que se merecen -agregaron-. Más aun teniendo en cuenta que ellos son el motor de la economía de Bariloche”.

Según detallaron, además de los problemas con la línea 40, también hay graves problemas con la línea 61, cuyos coches “se llenan y colapsan”, por lo cual muchos usuarios no pueden subir y quedan en las paradas. Lo mismo suele pasar con la línea 81, la 80 y la 84, que ingresan a los barrios por calles de tierra, en estado deplorable.

La falta de frecuencias, según subrayaron, también complica a los trabajadores en el cumplimiento de sus horarios, y más aún de aquellos que deben tomar dos colectivos porque tienen empleo en el oeste.

Las Juntas Vecinales le dijeron a la empresa que se sienten perjudicados por la “paupérrima” condición del transporte urbano y le preguntaron directamente “si van a continuar prestando el servicio en condiciones óptimas, tal y como lo prevé el contrato vigente” con el municipio.

La nota lleva la firma -entre otros- de Margarita Carrasco por el barrio Pilar II, Magdalena Cifuente del Quimey Hue, Víctor Llanquinao del 2 de Abril, Antonia Reuque del Unión, Héctro Millán del 106 viviendas, Aldo Robles de El Frutillar, Sergio Herrero de Nuestras Malvinas y Mercedes Farías del 29 de Septiembre.

Ortiz es otro de los firmantes y dijo que esta vez se dirigieron a la empresa y no al municipio porque nunca se les dio espacio real de participación. “Cuando nos quejamos o hacemos alguna propuesta nos dicen que entremos a la página de internet y la dejemos ahí -afirmó-. Pero nosotros no queremos interacción virtual, porque después no pasa nada. Queremos participación directa”.

Aseguró que por datos que tienen “desde adentro de la empresa”, hoy por roturas y otras falencias están prestando el servicio con no más de 50 colectivos, cuando deberían ser 70 como mínimo. En sus comienzos la empresa llegó a Bariloche con una flota disponible de 100, según lo comprometido en el contrato, pero ese ideal quedó muy atrás.

Ortiz dijo que por eso no se cumplen las frecuencias. También señaló que los choferes hicieron un descargo formal debido a “las malas condiciones para circular” que tienen los colectivos.

Según el vecinalista, el padecimiento “es de todo Bariloche” y por eso buscarán ampliar la convocatoria y lograr mejoras inmediatas. “Hemos sido muy tolerantes con esta situación y ya es hora de darle el corte final”, escribieron en la nota.