La polémica por el pago del seguro y gastos de viáticos terminó en el archivo de expedientes

Dos expedientes para investigar si el intendente Marcelo Orazi cometió irregularidades en el uso de fondos del municipio, fueron pasados a archivo tras un dictamen de la Fiscal municipal que determinó que no hubo perjuicios para el erario público.

Se trata de investigaciones solicitadas por el Tribunal de Cuentas por el pago del seguro del vehículo particular del jefe comunal y el uso de tarjetas de débitos vinculadas a cuentas municipales para cubrir gastos de viáticos del intendente y funcionarios del Ejecutivo.

En los dos casos, la Fiscal municipal interina, Carolina Cailly, consideró que no hubo “perjuicio real para la hacienda pública municipal”. No obstante, recomendó “advertir” al intendente y funcionarios de su gabinete que dentro de sus funciones “tienen una responsabilidad personal, directa e indelegable en lo referente a la legitimidad de los actos. No se les puede reconocer la factultad de hacer lo que la Constitución no les prohíba expresamente, debiendo mantener un estricto apego y observancia a la normativa municipal”.

El Tribunal de Cuentas municipal solicitó la intervención de la Fiscal municipal a raíz de la disposición 1947/22 dictada en mayo, por la que se autorizó el pago del seguro de la camioneta particular del intendente con fondos municipales, al señalar que ante la falta de vehículos adecuados en la flota municipal, Orazi dispone de su automóvil para trasladarse a distintos puntos de la provincia y el país para hacer gestiones.

Al mismo tiempo, solicitó la investigación en relación a la disposición 3537/20 por la que el intendente dispuso la implementación de tarjetas de débitos vinculadas a cuentas municipales para cubrir “gastos de viajes por gestiones municipales ante Entes y organismo oficiales”.

Sobre el pago del seguro del vehículo particular, Cailly, señaló que el intendente a través de un memorándum pidió, en junio, que se retenga de su haber el monto total previsto para el pago. Indicó al mismo tiempo que de un informe solicitado a la contadora municipal Claudia Nelli, existe un antecedente similar durante la gestión del exintendente Luis Albrieu, con el pago de seguros de vehículos particulares o bien con el reconocimiento del pago en efectivo por gastos de combustibles a funcionarios que utilizaban sus vehículos particulares para actividades municipales.

Por otra parte, en cuanto a tarjetas de débitos vinculadas a cuentas municipales para cubrir gastos de viáticos, la Fiscal apuntó que de acuerdo a la normativa vigente, el funcionario debe solicitar “un adelanto en efectivo para gastos en concepto de viáticos a rendir”.

También detalló que la Contadora municipal apuntó que los plásticos fueron restitutidos y se encuentran en su poder, en tanto se realizó la rendición de gastos generados. Al igual que en el caso anterior existen antecedentes similares que datan del año 2004 con la entrega de tarjetas a funcionarios del municipio.

Finalmente, remarcó que “en consecuencia, no surge de la investigación efectuada, el daño el daño patrimonial al Erario municipal”, por lo que dispuso el pase a archivo de ambos expedientes.