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La Sindicatura Municipal de Neuquén validó su composición

Shirley Herreros

Por Shirley Herreros

La comisión de Legislación evaluó a las postulantes (foto Matías Subat)

La comisión de Legislación evaluó a las postulantes (foto Matías Subat)

El Concejo Deliberante de Neuquén definió por unanimidad la continuidad de Priscila Gancedo en la Sindicatura Municipal de Neuquén.


La votación se llevó a cabo en la octava sesión del Deliberante. Gancedo, que preside el órgano contralor, se presentó a revalidar su lugar, ya que su mandato vencía este año.

El concurso fue de antecedentes y oposición, con un llamado abierto que se realizó en marzo.
Se presentaron solo dos contadoras: Gancedo y Ruth Castro. El 13 de abril se hizo la evaluación en la comisión de Legislación y ayer en el recinto, los concejales, con la modalidad nominal, definieron la continuidad de Gancedo por 12 votos de 14 concejales en el recinto.

Los concejales del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Julieta Karcoff y Federico Sánchez, no votaron. El FIT mantiene la postura que los cargos deben ser electos y no participaron del proceso. «

La Sindicatura Municipal de está integrada además por el contador Mario Lazarte y el abogado Federico Hauck.


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El Concejo Deliberante de Neuquén definió por unanimidad la continuidad de Priscila Gancedo en la Sindicatura Municipal de Neuquén.

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