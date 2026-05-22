Cambia el clima en el Alto Valle: sube levemente la temperatura y vuelve el viento este viernes

El clima en el Alto Valle marcará una diferencia a los días previos. Después de jornadas de frío intenso y heladas, el pronóstico del tiempo anticipó que este viernes la temperatura se elevará levemente aunque aseguró que con este subidón también regresará el viento.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 22 de mayo

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este viernes las ciudades de Neuquén y Roca registrarán una temperatura máxima de 18°C durante la tarde, mientras que la mínima llegará hasta los 3°C.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que en general no se prevén lluvias para esta jornada, aunque el reporte resaltó que sí podrían registrarse ráfagas de viento con velocidades de hasta 50 km/h. Esto marcaría el ingreso de un temporal que para el sábado se prevé que se intensifique.

El ascenso térmico más marcado se presentará en la franja horaria de la tarde y la intensidad del viento se percibirá por la noche. Durante la primera parte del día, el frío persistirá hasta aproximadamente las 10:00. Hacia el final de la jornada, la baja en el termómetro empezará a percibirse a partir de las 19:00.