Reconocimientos en Neuquén a la labor en Derechos Humanos

Sara Mansilla y la APDH Neuquén en el reconocimiento institucional a la labor del periodista Walter Pérez ayer en el Concejo (Foto Cecilia Maletti)

El Deliberante de Neuquén declaró vecino destacado al periodista (fallecido) Wálter Pérez y también designó de interés municipal la publicación “Seis Mujeres”, una producción de Sara Mansilla en formato de revista con la historia de vida de las estudiantes universitarias de Neuquén que están desaparecidas. Walter Pérez y Sara Mansilla presidieron la APDH Neuquén.



La iniciativa fue del concejal del MPN, Atilio Sguazzini, quien consideró que “es el momento de volver a tener presente valores que parecían que estaban superados en el debate y que hoy se cuestionan y descalifican. Creemos en una memoria colectiva completa, con todas las voces, aún de aquellos que no están”, destacó.

Habló de la valía de Wálter Pérez como militante y periodista, que le dio micrófono a quienes habitualmente no lo tenían.

Desde el FIT, Julieta Katkoff planteó la convicción de Wálter Pérez de militancia en favor de causas ambientales y de derechos humanos, de denuncia hacia la violencia institucional así como la de oposición a las políticas punitivistas.

Sara Mansilla habló en un cuarto intermedio en la sesión, para destacar la vigencia de la defensa de los Derechos Humanos y de la labor individual en busca de un objetivo colectivo (foto Cecilia Maletti)

La declaración salió por unanimidad de los presentes. Lo aprobaron los bloques del MPN, FIT, Pluralistas, Fuerza Libertaria, Unidad Ciudadana y Confluencia Neuquina.

Sara conminó a los concejales a defender los valores expuestos en la declaración que valoraron de interés municipal, para que se rechace el Terrorismo de Estado. “Nada es una tarea individual, lo que hacemos es colectivo”, dijo Mansilla.

«No permitamos que se naturalice la injusticia, defendamos la democracia como única forma de vivir. Reclamar y luchar siempre por una ciudad más equitativa; gritar sin miedo cuando se violan los derechos humanos, así aprendimos del primer obispo de Neuquén, Jaime De Nevares», dijo Mansilla.

Mansilla habló en el cuarto intermedio y destacó el reconocimiento de Wálter Pérez e insistió en la tarea de la APDH de la construcción colectiva. «Si lo declaran de interés, más que un homenaje a la producción, es reconocer la tarea llevada a cabo, este es un premio colectivo», sostuvo.

Destacó la labor de ATEN, que publicó la revista, como parte del proceso.

Durante la sesión también se nombró vecina destacada a Débora Pivetti, por su trayectoria artística y a Francisco Lara, músico, autor, compositor e intérprete. Su obra «Luna Neuquina» se declaró de interés municipal.

Se determinó además que, protocolarmente serán convocados los Veteranos de Malvinas en Neuquén para la apertura cada acto institucional en la ciudad en la que se lleve a cabo un desfile.

También se consideró de interés la aplicación «YaLlegoK» para estacionar y el XXXVIII Torneo Infanto Juvenil – XLV Torneo Mayores de Karate DO JKA.