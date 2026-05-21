Neuquén inauguró los colectivos eléctricos: recorrido, horarios y cómo funcionarán

La nueva flota de colectivos eléctricos del sistema COLE empezará a funcionar a partir de hoy. Foto: Florencia Salto.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, inauguraron este jueves la nueva flota de colectivos eléctricos del sistema COLE que recorrerá a partir de hoy la capital.

El acto oficial de inauguración se realizó esta mañana en la Isla 132. Desde el municipio detallaron cuándo empezarán a funcionar las unidades eléctricas, cuál será el recorrido y cuántas paradas realizará.

«Estamos muy orgullosos con todo el equipo de lanzar un nuevo servicio eléctrico. Esto habla de una ciudad sustentable, moderna y que mira para adelante”, sostuvo Gaido en el acto oficial.

Foto: Florencia Salto.

Las unidades van a recorrer los 30 kilómetros de la costa riberense, tienen una autonomía de más de 200 kilómetros y se autorecargan. «Nos van a permitir conocer, transportarnos y potenciar profundamente la economía del turismo”, señaló.

Por su parte, Figueroa aseguró que la incorporación del sistema eléctrico fomenta el turismo en la ciudad: «a partir de las obras y de poner en valor los ríos nace automáticamente una necesidad que hoy queda cubierta. Recorrer el Paseo Costero ahora va a ser posible.”

Destacó también el trabajo con el intedente y «su equipo para fortalecer la posibilidad de trabajar en el turismo en Neuquén, pero también de potenciar el recorrido a este Paseo Costero”.

Colectivos eléctricos en Neuquén: cómo son y cuál es el recorrido

Las ocho unidades 100% eléctricas funcionarán diariamente en el horario extendido de 8:00 a 20:00. Tendrán capacidad para 20 personas, 10 sentadas y 10 paradas, y circularán a 45 kilómetros por hora.

“Tienen color amarillo para relacionarlos a la electricidad y a lo moderno. Como no emiten sonido, suena una chicharra cuando doblan para que todos estemos atentos”, explicó Gaido.

Mauro Espinosa, secretario de Transporte, contó a Diario RÍO NEGRO que los colectivos son «un mix urbano y turístico«: hacen 50 paradas, 25 son clásicas con las garitas y 25 son temáticas señalizadas con carteles de hechos hitóricos y culturales.

Precisó que las unidades parten desde el final del Parque Norte, casi en el barrio Copol. «La primera idea era que partieran del Polo Científico Tecnológico pero con la línea 31, la línea 19 y demás estamos muy abastecidos», aclaró.

Desde el Parque Norte se dirigen hacia la Avenida Argentina y continuán bajando por Olascoaga para llegar al paseo costero y bordear el río Limay hasta la Península de Hiroki.

Los colectivos están equipados con piso bajo para garantizar la máxima accesibilidad a personas con movilidad reducida, sistema de aire acondicionado y calefacción, y cámaras de seguridad internas para el resguardo de los pasajeros.

“Los vecinos van a tener arriba de la unidad el validador de la tarjeta SUBE y también el del boleto estudiantil neuquino, que es un gran orgullo para nosotros”, remarcó Espinosa.