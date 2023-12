La trastienda del arribo de un libertario al gobierno de Buteler en Cipolletti

Un llamado telefónico y un café en la oficina del intendente electo encaminaron la incorporación de un libertario a la inminente gestión de Juntos Somos Río Negro en Cipolletti. El excandidato de Javier Milei accedió a formar parte del equipo de trabajo de Rodrigo Buteler que este sábado asumirá el cargo.

El abogado sorprendió a propios y extraños ayer cuando anunció una vez más por redes sociales a un nuevo integrante de su equipo. Con un escueto mensaje en el posteo confirmó que Aldo Mildemberg será el asesor de Seguridad. Se trata nada menos que una de las principales problemáticas que arrastra la ciudad valletana.

“No pude decirle que no». aseguró a DIARIO RÍO NEGRO Aldo Mildemberg. El excandidato a la intendencia que perdió en mas manos de Buteler dio detalles de las conversaciones que tuvo con el joven dirigente y ponderó su “apertura” y «buena predisposición” para sumar referentes de otras fuerzas. Muy parecido a lo que sucedió entre Milei y Patricia Bullrich.

“A mí también me sorprendió. Me llamó después de las elecciones para felicitarme por los votos que obtuvimos, y luego me convocó para charlar. Demostró que es una persona muy preocupada por la seguridad y que es aperturista. Es joven con buenas ideas y me pareció bien poder aportar, por eso acepté la propuesta. No es momento de egoísmos partidarios”, indicó.

Reconoció que fue café mediante que Buteler lo convenció para sumarse al equipo de trabajo de Juntos Somos Río Negro, a pesar de haber sido rival en las últimas elecciones. Mildemberg llegó a la política de la mano de Aníbal Tortoriello, fue su secretario de Fiscalización y luego estuvo en Seguridad Ciudadana.

Intentó tender puentes para ser candidato de Juntos por el Cambio en los comicios del 16 de abril pasado, pero el diputado nacional no lo tuvo en cuenta. En ese momento el futuro asesor fue muy crítico con el excandidato gobernador.

Por eso tampoco dudó en sumarse al proyecto libertario y fue uno de los primeros candidatos a intendente en Río Negro por La Libertad Avanza. Lo hizo con el sello Primero Río Negro de la mano de Ariel Rivero quien fue candidato a gobernador por ese espacio. Otro político que en los últimos años hizo un cambio radical en su representación política, siempre ligado al peronismo.

Mildemberg fue muy crítico con Tortoriello por no convocar en el proyecto para las elecciones municipales y también cuestionó en varias oportunidades al gobierno de JSRN del cual será parte a partir del 10 de diciembre.

El exfuncionario municipal tiene conocimiento en el área de Seguridad y por eso fue convocado por Buteler. Se trata de una de las principales preocupaciones que tiene el intendente electo y por eso planea darle actividad al Consejo de Seguridad. El organismo se conformó en junio pasado y fue impulsado por el propio Mildemberg.

La ola delictiva creció notablemente en Cipolletti en 2023 y se profundizó desde mediados de año. El sector comercial es uno de los más afectados, por eso los propios empresarios del rubro también impulsaron actividades para visibilizar el reclamo social.

Buteler lo anunció ayer y aseguró que el exfuncionario de Tortoriello tendrá el desafío de “poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad, articulando con las fuerzas de Seguridad, Poder Judicial, instituciones y Juntas Vecinales”.

“Estamos en comunicación permanente y vamos a tener un arduo trabajo por delante. Ya estoy en contacto con la policía el Ministerio Público Fiscal para comenzar a trabajar en mejorar la seguridad en Cipolletti, señaló Mildemberg.