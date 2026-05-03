Javier Milei reactiva el Gabinete con un fuerte respaldo a Manuel Adorni

Tras casi dos meses de inactividad legislativa, el presidente Javier Milei retomó la iniciativa política con el informe de gestión de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. La presentación funcionó como un respaldo institucional al jefe de Gabinete, priorizando la cohesión interna frente a las investigaciones judiciales que involucran a funcionarios del entorno presidencial.

El despliegue en el Congreso, coordinado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscó relanzar la agenda gubernamental en un contexto económico de alta sensibilidad social y con un apoyo popular que, según mediciones recientes, se ubica en el 35,5%.

El frente electoral: Patricia Bullrich y Diego Santilli salen a la cancha

Bajo la conducción política del Ejecutivo, figuras clave del oficialismo y sus aliados comenzaron a desplegar estrategias territoriales para desplazar el foco del conflicto judicial:

Patricia Bullrich: inició recorridas en la Ciudad de Buenos Aires con piezas audiovisuales de posicionamiento electoral.

inició recorridas en la Ciudad de Buenos Aires con piezas audiovisuales de posicionamiento electoral. Diego Santilli: retomó la actividad en la provincia de Buenos Aires junto a referentes como Sebastián Pareja.

retomó la actividad en la provincia de Buenos Aires junto a referentes como Sebastián Pareja. Bloqueo Legislativo: proyectos centrales como la reforma electoral y la «ley hojarasca» permanecen estancados en el Congreso por falta de mayoría propia.

La fisura digital y la tensión con el PRO

Informes de consultoras especializadas detectaron un impacto digital mayoritariamente negativo tras las últimas intervenciones oficiales. La medición destaca una «fisura significativa», ya que el malestar hacia la figura de Adorni se extendió hacia los votantes del PRO, rompiendo la homogeneidad de apoyo que mantenía la coalición gobernante.

El silencio del bloque conducido por Mauricio Macri durante las sesiones informativas transparentó una incomodidad creciente, mientras las cuentas libertarias en redes sociales —habitualmente activas— se ausentaron de la defensa de los funcionarios.

Provincias en rojo: la asfixia financiera condiciona las reformas

La situación fiscal en el interior del país condiciona la capacidad de negociación del Ejecutivo en el Senado. Distritos que mantenían el equilibrio fiscal pasaron al déficit financiero en el último año, lo que funciona como un freno a las reformas estructurales ante la falta de incentivos presupuestarios.

Asimismo, el llamado «centro político» mantiene una distancia prudencial, mientras que el rechazo a la gestión nacional entre los votantes de fuerzas provinciales alcanza el 90%.

El Ministerio de Economía centra su estrategia en la desaceleración de precios como eje de la recuperación. Sin embargo, la realidad de los sectores productivos es heterogénea: