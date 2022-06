Le pedirán a Gaido que no vete la ordenanza de garrafas en comodato en Neuquén

«Vamos a solicitar una audiencia con Gaido porque no queremos que se vete este proyecto, hace dos semanas presentamos un pedido de audiencia», dijo el concejal César Parra (FIT), cuando se le consultó cómo será el seguimiento de la puesta en marcha de las 2.000 garrafas municipales.

El proyecto de garrafas en comodato para las familias en terrenos donde no llega el gas natural no es nuevo. Se intentó poner en marcha inviernos pasados pero Cambiemos y el MPN nunca accedieron a la modalidad bajo la explicación de que la prioridad presupuestaria era la extensión de las redes, no los mecanismos paliativos.

Debido a la falta de garrafas para comprar gas envasado en los lugares donde no hay cañerías de gas natural y a los «faltazos» periódicos del camión «garrafero» en los puntos de suministro los días en que el termómetro marcó bajo cero, el proyecto de garrafas municipales o «comodato» de garrafas logró notoriedad.

«Creo que la síntesis de todo es un periodo de movilización y reclamo, siempre se opusieron al proyecto de garrafas con la excusa de que no respondía a la realidad. El aspecto de fondo indudablemente son las redes de gas y es por lo que luchamos, pero nunca se lo consideraba un problema urgente. Y la realidad impuso el proyecto, el de las familias en largas colas, la realidad de que no existen envases y la realidad de una provincia como la nuestra de Vaca Muerta donde la extracción de gas está orientadas a la exportación, a favorecer los negocios de los poderosos pero no a satisfacer las necesidades populares de contar con el servicio del gas»; dijo Parra.

Explicó que para poner en marcha las 2.000 garrafas municipales que se otorgarán en préstamo a las familias de escasos recursos para el uso hasta que les llegue la red de gas, involucrará un convenio de la comuna con la cartera de Energía para instrumentar el proceso.

«Se deberá articular una mesa, nosotros decimos junto con las organizaciones, para agilizar la adquisición de estos envases, ver la puesta en marcha de la planta fraccionadora y la figura del comodato. Las garrafas pueden tener un código para entregar al beneficiario hasta que le llegue la red y ese envase comience a circular», consideró.

Los envases en préstamo se establecieron de a unos 2.000 por año, con base a que se entregan bonos sociales para el gas a 10.000 familias en la capital. La cifra cuantifica la demanda de sectores de escasos recursos y que deja por fuera a sectores de mayores ingresos que tampoco cuentan con red de gas por falta de redes en distintos puntos urbanos de la capital, incluso en los barrios cerrados.

«Los presupuestos oficiales de la municipalidad no superan los 5% del total para la inversión en la ejecución de nuevas redes de gas», dijo Parra.

El intendente Gaido dijo que esperará a conocer la ordenanza sancionada para hablar al respecto. No hay certezas de que Gaido vete la iniciativa, aunque el silencio oficial del jefe comunal ante la consulta fue llamativo. Sería el primer veto de su gestión.

La ordenanza sancionada el jueves se promocionó durante varios meses y llegó al recinto luego de un mes de espera en comisión sin las firmas del oficialismo. El comodato de 2000 garrafas es un proyecto varias veces rechazado por el MPN, incluso cuando era parte de la oposición durante el gobierno de Cambiemos. Varios de los integrantes del gabinete capitalino eran concejales cuando la iniciativa se discutió en comisiones en distintos periodos.

«Hace dos semanas le hicimos el pedido formal de una audiencia para contarle sobre el proyecto», dijo Parra e indicó que aprobada la ordenanza, buscarán ese espacio para requerirle que no la vete.