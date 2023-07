Los esfuerzos de Bariloche para no tener un basural a cielo abierto

Los plazos corren y el gobierno de Gustavo Gennuso avanza en los trabajos para lograr el cierre definitivo del basural de Bariloche, antes del 23 de diciembre, como establece la ordenanza que aprobó el Concejo Municipal a fines del año pasado. “Se ha avanzado mucho en la remediación y ya no es lo que era antes”, dicen desde el ejecutivo municipal.

A diario, el basural de Bariloche, ubicado en la ruta nacional 40, al sur de Bariloche, recibe 250 toneladas de residuos, entre los que se incluyen 50 metros cúbicos de ramas y alrededor de 12 volquetes con escombros y material de contrucción.

Desde el gobierno municipal insisten en que el basural ya no funciona como un vertedero a cielo abierto ya que progresa la reconversión como relleno sanitario.

Los residuos que se reciben a diario se tapan con piedra bocha y áridos y, poco a poco, se acondicionan las diferentes áreas dentro del predio que abarca unas 36 hectáreas.

El alquiler de maquinaria a la empresa Rowing, plantean, marcó un antes y un después. “A partir de la contratación de maquinaria privada, empezamos a hacer la remediación del área afectada. Estamos haciendo el tapado diario de la mayoría de residuos que van ingresando. Cada 72 horas se tapa todo lo que entró”, indicó el ingeniero ambiental Martín Reto, director de Residuos de Bariloche.

Detalló que “la tercera celda está activa y recibe residuo diariamente. La vamos tapando, pero queda una franja abierta que es donde se va depositando material. Básicamente, se tapa con tierra. Se agrega una cobertura de 20 centímetros de suelo”. Dijo que muchas veces, arrojan piedra bocha para “comprimir y que no quede todo tan expuesto al aire libre”.

Unos 17 camiones de residuos de Bariloche ingresan a diario en el basural, con 250 toneladas de basura. Foto: Chino Leiva

¿Qué condiciones favorece este proceso? Según Reto, de esta forma, se evita la proliferación de roedores y aves en el predio, entre otros animales, que resultan vectores de enfermedades. Además, resulta menos contaminante.

Advirtió que es “un volumen importante el que se tapa constantemente. No solo tapamos los 250 toneladas de residuos que entran a diario -entre los residuos húmedos de la ciudad, los escombros y las ramas- sino que trabajamos sobre el resto de las áreas”.

Reto admitió que si bien el camino es largo, la transición del basural a cielo hacia un relleno sanitario que comenzó un año y medio atrás “está encaminada”. “Arrancamos este trabajo con el alquiler de las máquinas a la empresa OPS que no estaban bien mantenidas y no andaban bien. Entonces no podíamos realizar las tareas de tapado diario y moldeado de la celda. Sucede que hay que ir dándole un declive determinado para que la tierra quede comprimida a medida que se tapa, sin generar pozos en los que se acumulen agua”, aclaró.

Unos 17 camiones de residuos de Bariloche ingresan a diario en el basural, con 250 toneladas de basura. Foto: Chino Leiva

Más adelante, la tarea consistirá en cubrir las celdas con arcilla, bentonita -una arcilla de grano muy fino que se forma a partir de ceniza volcánica- o bien una geomanta a fin de sellar el sector. Luego, se podrían sembrar plantas nativas “con resistencia a la desecación”.

En 2015, se colocó una geomanta debajo de la segunda celda a fin de impermeabilizar. “Es una gran manta plástica de 300 micrones que hace que los lixiviados -las aguas negras- no se infiltren y queden retenidos en esta gran olla. Llegamos al punto en que ya no agregamos más material sino que estamos tapando con tierra”, puntualizó.

Aseguró que también faltan los venteos para sacar el metano, el gas natural que se produce por la descomposición de la materia orgánica. “Al quemar el metano no contribuye tanto al calentamiento global. Es una técnica que se utiliza para evitarlo”, mencionó.

Reto destacó el proyecto del basural regional que impulsa la gobernadora Arabela Carreras, a través de la empresa Rowing S.A. en un predio fiscal cercano a Comallo, aunque lo consideró como “un proceso muy ambicioso si pensamos en diciembre como plazo”. “Es factible -agregó- que de acá a un año y medio estemos operando en otro lado. La gobernadora se puso manos a la obra y el intendente está comprometido con eso”.

Unos 17 camiones de residuos de Bariloche ingresan a diario en el basural, con 250 toneladas de basura. Foto: Chino Leiva

Cómo es el movimiento en el basural

En el basural trabajan 34 empleados municipales, entre los que se incluye a los serenos.

A diario, ingresan 17 camiones de recolección de Bariloche -aunque algunos hacen hasta tres viajes por día-. Tambien se recibe a los camiones de residuos de Dina Huapi y de Parques Nacionales.

Incluso, hay barrios privados que tienen recolección interna privada.

Basural regional: “No hay postura por sí o por no”

Días atrás, la gobernadora Arabela Carreras presentó el proyecto del basural regional ante los intendentes de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo e Ingeniero Jacobacci y el comisionado de Clemente Onelli.

La iniciativa comprende una planta de transferencia en el predio del Parque Industrial Tecnológico de Bariloche (Pitba) donde se procedería a enfardar los residuos para trasladarlos luego, a través del Tren Patagónico, al sitio de disposición final.

Tras la presentación de la iniciativa por parte de la empresa Rowing, se aguarda el visto bueno de las autoridades locales para avanzar en el proyecto que contempla una compleja logística. “Nos dejaron la libertad de definir en cada lugar. De acompañar el proyecto o no. Pedimos información más concreta”, destacó el intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef.

También mencionó la falta de precisiones respecto al costo del tratamiento. Sólo se planteó que el privado arrancaría con una inversión cercana a los 10 millones de dólares para poner en marcha la planta de transferencia. “En caso de considerarlo viable, hay que acordar con la provincia y la empresa el monto a pagar. Suponemos que lo absorberá más la provincia que los municipios porque hay que hacer una inversión enorme en todo sentido. Hasta no saber bien de qué hablamos, no hay postura por sí o por no”, advirtió.

También puso en duda el proceso de logística y mencionó que “no cierra del todo”: “Traerían los residuos hasta Bariloche en camiones, sin tratar, para volver a trasladarlos luego al sitio de disposición final. Queremos que nos expliquen bien esto. No hay plazos para dar una respuesta, pero la empresa tiene como meta 10 meses a partir de una posible respuesta positiva. De hecho, ofrecieron la posibilidad de visitar la planta que manejan en Ensenada, provincia de Buenos Aires”.