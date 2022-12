En un año deberán cerrar el basural de Bariloche

El cierre definitivo del vertedero de Bariloche, ubicado en la ruta nacional 40, ya tiene plazo: será el 4 de diciembre del 2023. Tras un arduo debate, la iniciativa se votó por unanimidad en la sesión del Concejo Municipal esta mañana y los vecinos de barrios aledaños al basural que siguieron atentos todo el debate aplaudieron conformes.

“La situación es preocupante, sobre todo, porque afecta la salud de miles de barilochenses que vivimos en las inmediaciones”, planteó la autora del proyecto, Julieta Wallace, al tiempo que recordó que cuando el vertedero se instaló en ese predio , solo dos barrios resultaban afectados (Pilar I y II). “La zona se ha urbanizado con decenas de barrios y lo cierto es que una ley nacional establece la prohibición de sitios de disposición final en las zonas urbanizadas”, agregó.

Destacó que la situación del basural “ha empeorado desde los últimos 12 años a esta parte. Juntos Somos Río Negro administra la ciudad desde hace siete años y la condición del vertedero ha empeorado. Tienen un año para encauzar la situación y dejar un legado a la próxima gestión que asuma en diciembre del 2023”.

La concejal Julieta Wallace pidió que “el intendente se ponga las pilas y ejecute los plazos». Foto: Chino Leiva

Cuando pidió la palabra, el concejal de Podemos, Pablo Chamatrópulos, consideró que “haber sido tapa de los medios nacionales con la imagen de una persona surfeando en la basura debería darnos vergüenza”. “El mismo secretario de Servicios Públicos dijo, sin ponerse colorado, que no hemos tenido una tragedia de milagro. Los funcionarios no están para hacer milagros sino para cumplir con su deber”, cuestionó.

La ordenanza establece que, en 120 días a partir de su promulgación, el Ejecutivo Municipal deberá presentar un informe con las alternativas del nuevo sitio de disposición final y luego, el Concejo Municipal deberá aprobar la más adecuada.

Vecinos de los barrios próximos al vertedero presenciaron la sesión del Concejo Municipal. Foto: Chino Leiva

Respecto a la fecha de cierre, Wallace explicó que “no es caprichosa. Obedece a una ley provincial que ha sido votada con apoyo de todos los bloques de la legislatura que pone esa fecha como tope máximo para la erradicación de todos los basurales de cielo abierto en Río Negro”.

La ordenanza aprobada establece que el predio del vertedero actual “deberá ser saneado y reacondicionado. Estará destinado al recupero, la clasificación y la comercialización de residuos sólidos urbanos”.

El concejal de Juntos Somos Río Negro, Carlos Sanchez, aseguró que el oficialismo siempre acompañó la propuesta del cierre definitivo del vertedero. “El mismo intendente, cuando vino al Concejo, dijo que ya no es un lugar para que esté el vertedero. Asumimos el compromiso del seguimiento de la idea de un vertedero regional. Estaremos haciendo las gestiones necesarias. Es una decisión política”, sostuvo.

Vecinos de los barrios próximos al vertedero presenciaron la sesión del Concejo Municipal. Foto: Chino Leiva

Antes de la votación, Wallace recordó que el proyecto fue presentado en mayo y pidió que “el intendente se ponga las pilas y ejecute los plazos. No sirve de nada una norma mejorada si el ejecutivo no hace lo que tiene que hacer”.

Chamatrópulos coincidió: “Esta ordenanza es positiva. Hay que ser sincero: no hay que ser hipócrita. Argentina tiene leyes que no se cumplen. Río Negro no es la excepción en sancionar mayores y mejores derechos y después, no tener una estrategia de implementación efectiva de esos derechos”.

Durante el debate, el oficialismo comprometió su acompañamiento a la iniciativa. Foto: Chino Leiva