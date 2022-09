Los municipales de Bariloche piden un 60% de aumento a Gennuso

El Soyem pedirá un 60% de aumento para la mitad del año al gobierno de Gustavo Gennuso. Así se definió en la última asamblea. Aún no se conoce la propuesta del Ejecutivo ya que no se presentó a la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo la semana pasada.

La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, aseguró que en el transcurso de este lunes, serán notificados respecto al próximo encuentro previsto para esta semana.

“Los integrantes del ejecutivo faltaron a la reunión convocada por la Delegación de Trabajo donde debían presentar una propuesta. No dieron ninguna explicación respecto a la ausencia, pero quedó asentado que la patronal no se presentó”, dijo Morales y consideró “una falta grave no asistir a las negociaciones paritarias, más si son en Trabajo”.

En relación al pedido de incremento del 60%, recordó que las paritarias “van de febrero a febrero. De modo que se tomarían los últimos meses del año y los dos primero del 2023”.

Morales celebró el pase a planta permanente de 409 trabajadores municipales. Gennuso firmó la resolución la semana pasada por la cual 340 empleados pasarán a planta de manera directa; mientras que otros 69 quedará “en observación” en un período de 3 a 6 meses. Luego, también pasarán a planta.

“Es un logro grande porque llevamos 9 meses de gestión. Hemos trabajado muchísimo con las mesas paritarias y hoy se están viendo los frutos. ¿Qué implica el pase a planta? La seguridad, la estabilidad laboral, saber que a fin de año no deben estar pendientes de un contrato”, señaló Morales.

Conto que, entre los trabajadores que pasarán a integrar la planta municipal, hay empleados que llevan entre 8 y 10 años de contratación.

Cuando se le consultó cuántos trabajadores municipales quedan más allá de esta resolución, dijo no tener el número preciso.

El último pase a planta se concretó siete años atrás, en la intendencia de María Eugenia Martini. En esta oportunidad, el proceso de evaluación se inició en noviembre del año pasado pero se paralizó porque el intendente pretendía atar el pase al nuevo escalafón. El Soyem se opuso.

“Veíamos que Gennuso culminaba su segundo mandato y no había novedades. Había mucha incertidumbre. Pedimos la conformación de la Junta Examinadora y se retomó el trabajo con nuevos integrantes”, indicó Morales.