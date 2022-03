Los ocupantes se fueron de Don Bosco III anoche tras verse superados por la policía

Los ocupantes del predio en la zona de 127 hectáreas, en el límite con Don Bosco III se retiraron anoche del lugar que habían tomado durante el día ante la hostilidad policial y el número de efectivos antidisturbios que arribó al lugar pasadas las 21,30, indicaron.

«Esperaron la noche, y eran muchos», dijo uno de los punteros de la zona que insistió en que volverán a exigir el lugar porque «son pibes jóvenes que no pueden pagar 40.000 pesos de alquiler: viven con sus padres y ya tienen hijos, tienen que salir a vender pan después del trabajo porque no alcanza, menos pagar un alquiler de 40 lucas»; sostuvo una persona que se identificó como José y que ofició de vocero del grupo ante los medios de comunicación.

El hombre indicó que se trata de jóvenes entre 15, 18 y 20 años que tienen su trabajo y familia, pero que los ingresos de albañileria u otros oficios no les permiten alquilar a los precios actuales.

Aseguró que anoche, cuando cayó la oscuridad «Omar mandó la policía montada, llegó la Uespo (actual Despo), la metropolitana y hasta oficiales de altos rangos; todo porque Gaido quería desalojar, el gobernador dio la orden y nos iban a reprimir, esperó la noche», criticó.

El lugar está ubicado en el límite de Don Bosco III con las 127 hectáreas, en Ignacio Rivas al fondo (foto Oscar Livera)

Insistió en que la toma no era política, pero que luego del desalojo, varios referentes o punteros de otros barrios le llamaron con la misma problemática: la falta de un lugar dónde vivir para familias jóvenes que viven de trabajos informales o precarios que no le permiten asumir el costo de un alquiler. Por eso sostuvo que buscarán reunir esfuerzos «para agarrar de vuelta o ir al puente hasta que nos den el predio para los pibes que lo necesitan, porque este lugar está abandonado hace 100 años. Yo soy de acá del barrio y éstos chicos como mi hijo o mi nieta, no tienen dónde vivir, porque no llegan», sostuvo.

Dijo que ni bien se produjo la toma y la municipalidad pidió el desalojo, la policía impidió que al lugar ingresara comida o agua. Aseguró que hubo personas con desihdratación y no llegó la ambulancia, por lo que, al verse superados ampliamente en número por la policía a la noche y con problemas de deshidratación y menores con hambre, optaron por la salida pacífica «antes que llegara la represión», dijo.

El vocero de unas 50 personas que alcanzaron a armar algunas carpas y delimitar unos lotes reconoció que la municipalidad les planteó una reunión para el martes próximo si se iban del lugar. Y que analizaron permanecer en el predio el fin de semana, pero sin agua no llegaban hasta el martes, así es que «cada cual agarró su pala, y se fue».

La toma fue desactivada a menos de 24 horas y a pocos días de que se desactivara otra ocupación que se produjo en la zona de Valentina sur.

El dirigente de la ocupación que comenzó el viernes con unas pocas familias jóvenes no se mostró permeable a continuar las negociaciones. Estimó que la intención desde el inicio «fue reprimir» y descreyó que los políticos pudieran solucionar el problema habitacional urgente que hay en Neuquén.

«El predio está abandonado, los chicos por necesidad viven en las casas de sus padres, no quieren que les regalen, se pueden pagar el terreno, pero no tienen dónde vivir. Estamos hablando con gente de otros barrios y veremos si con 200 ó 300 policías sacan del predio a toda la gente que necesita. No sabemos si se hace otra toma o se corta el puente, Gaido dijo que no iba a haber otra toma en Neuquén, pero nadie puede llegar a pagar un alquiler de 40 lucas por mes y además vivir «, sostuvo.

El predio quedó con una custodia policial.