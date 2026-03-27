Mariano Gaido en Beijing: inteligencia artificial y robótica para aplicar en la ciudad de Neuquén

En el marco de su agenda oficial por Asia, el intendente Mariano Gaido y el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, visitaron este viernes el distrito de Fengtai, uno de los seis núcleos urbanos centrales de Beijing. La recorrida por este polo tecnológico, que cuenta con más de dos millones de habitantes y es considerado un motor económico de la capital china, tuvo como eje la exploración de herramientas de inteligencia artificial (IA) que puedan ser adaptadas a la capital neuquina.

La comitiva fue recibida por las máximas autoridades locales: la vicealcaldesa de Fengtai, Chang Yue, y el director de la Oficina de Asuntos Exteriores, Shen Yue. Junto a ellos, los funcionarios neuquinos conocieron las instalaciones de dos firmas de vanguardia: Hanjie Technology y Zhuoshi Technology.

Innovación en tiempo real y robótica

Durante la visita, Gaido y Hurtado experimentaron con dispositivos de última generación. En Hanjie Technology, se interiorizaron en el desarrollo de gafas inteligentes y tecnología de video en nube, herramientas diseñadas para procesar y gestionar información en tiempo real. Por su parte, en Zhuoshi Technology, analizaron soluciones de IA con aplicaciones directas en la vida cotidiana.

Mariano Gaido en China.

La agenda incluyó pruebas de realidad virtual (RV) vinculadas a tareas diarias y aplicaciones de RV orientadas específicamente al turismo, permitiendo que los visitantes interactúen con los destinos de manera digital. Además, la comitiva observó el desempeño de diversos robots con funciones múltiples, mientras intercambiaban visiones con los especialistas chinos sobre cómo escalar estas soluciones a ciudades con diferentes realidades.

«Hermandad entre ciudades»

Al término de la jornada, el intendente destacó que el objetivo es construir vínculos que superen lo simbólico. «Lo que nosotros queremos es lo que llamamos hermandad entre ciudades, que se traduzca en beneficios concretos para los vecinos y vecinas», expresó Gaido.

El jefe comunal subrayó que la meta es integrar la IA a los servicios urbanos, la movilidad y la seguridad. «Neuquén tiene que estar a la altura de los tiempos que corren, y para eso hay que conocer de cerca lo que el mundo está desarrollando», concluyó, reafirmando que la visita a este ecosistema de comercio, logística y tecnología busca establecer puentes sólidos para la transferencia de conocimiento.