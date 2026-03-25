Mariano Gaido recorrió en Tokio una de las plantas de reciclaje más avanzadas del mundo

En el marco de su visita oficial a Tokio, el intendente Mariano Gaido recorrió esta mañana el Complejo de Gestión de Residuos y Reciclaje de Minato, un centro clave que procesa los desechos de gran parte del área metropolitana, una ciudad que cuenta con 23 millones de habitantes. La visita tuvo como objetivo conocer de primera mano sistemas de vanguardia en sustentabilidad ambiental y gestión de residuos urbanos.

Acompañado por el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, el jefe comunal fue recibido por Akiyo Fujinuma, del Departamento de Planificación de la Comunidad Internacional, junto a representantes de la Embajada Argentina. Durante la recorrida, se analizó el funcionamiento de la planta, que basa su logística en el principio de las «3R»: reducir, reutilizar y reciclar.

Tecnología y cultura ciudadana

Tras conocer las instalaciones, Gaido calificó la experiencia como «espectacular» y destacó la planificación y el servicio que presta la planta a la comunidad. “Es admirable conocer estos adelantos en sustentabilidad con estándares de nivel internacional. Hay una educación y una cultura muy fuerte, pero también un ejemplo concreto que venimos a tomar para nuestra ciudad”, manifestó el intendente.

Por su parte, el secretario Juan Hurtado puso el foco en el rol de los habitantes para el éxito del sistema. “La clave está en el vecino: en la limpieza, el orden, la conducta y la educación. Eso hace que todo el proceso posterior sea más eficiente”, remarcó el funcionario durante el recorrido por esta ciudad que destaca mundialmente por su orden y tratamiento de residuos.

El circuito de tratamiento

La comitiva neuquina pudo observar el proceso completo, que comienza con la clasificación domiciliaria. En Tokio, los vecinos separan los residuos por categorías, lo que facilita que en los centros de reciclaje materiales como botellas y latas sean procesados en cintas transportadoras, limpiados y compactados para su reingreso a la industria.

En cuanto a los residuos que no pueden ser reciclados, el sistema japonés utiliza plantas de incineración con tecnología controlada. Este proceso permite reducir el volumen de los desechos hasta 20 veces y, en muchos casos, transformar ese remanente en generación de energía eléctrica o térmica.