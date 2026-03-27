Fechas de cobro confirmadas para estatales de Neuquén: ¿cuándo tendrán depositados sus salarios de marzo 2026?

El Gobierno provincial informó que los estatales de Neuquén cobrarán sus salarios la próxima semana. SE trata de los haberes correspondientes al mes de marzo 2026.

También estarán depositados ese día en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) los salarios del sector pasivo del ISSN.

¿Cuándo recibirán sus salarios de marzo 2026?

Provincia fijó la fecha de depósito para el martes 31 de marzo. Se les pagará a la totalidad de trabajadores que cumplen funciones en el Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

El anuncio lo realizó la Secretaría de Prensa y Comunicación al recordar que la «medida alcanza a los agentes activos» de las instituciones ya mencionadas.

«La administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa continúa garantizando el pago de salarios antes de la finalización del mes, gracias al programa de austeridad implementado para optimizar los recursos del Estado, eliminar gastos innecesarios y fortalecer las partidas destinadas a áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura», remarcaron.