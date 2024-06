Municipios de Neuquén tienen en pausa la aplicación de la tasa vial a los combustibles

La aplicación de la tasa vial a los combustibles está en pausa en, al menos, seis municipios de la provincia. San Martín de los Andes es el único que lo tiene en marcha y, para la semana que se inicia esperan conocer cuál fue el impacto de los fondos obtenidos con su cobro. El resto, excepto Cutral Co que está decidido a hacerlo, mira la decisión que tomará el Tribunal Superior de Justicia sobre el planteo de inconstitucionalidad que hicieron las cámaras de la localidad cordillerana. Otro de los argumentos es que se alcance un acuerdo con las entidades involucradas.

La quita del subsidio a los transportes que dispuso el gobierno nacional en diciembre último hizo que varios municipios neuquinos evaluaran la aplicación de la llamada tasa vial a los combustibles. Se trata del cobro de una alícuota del 4,5 % en las naftas que se volcará al fondo específico.

La primera ciudad que ya la cobra es San Martín de los Andes y desde el municipio se espera que en los próximos días se obtengan los primeros resultados traducidos en cifras. Es porque ya pasó un tiempo prudencial para conocer los primeros números.

Sin embargo, el lugar donde el resto de las comunas posan la mirada es la justicia. El planteo de inconstitucionalidad hacia la aplicación de la tasa vial fue impulsado por las asociaciones hotelería, pesca, turismo y comercio sanmartinense.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia debe resolver. Antes, el fiscal general José Gerez se manifestó en contra de la medida cautelar solicitada por las entidades.

Desde el sur, el intendente sanmartinense Carlos Saloniti confirmó RÍO NEGRO que en las tres expendedoras de combustible que funcionan en la localidad ya se cobra la tasa al momento de cargar combustible en los tanques.

“La semana próxima tendremos un parámetro de cuánto realmente se materializó de la tasa vial y lo informaremos”, explicó. Recordó que lo que se recaude irá directamente a la afectación del transporte público, tal como lo dice la ordenanza que la creó.

Saloniti recibió bien la postura adoptada por el Ministerio Público Fiscal: “Fue importante para nosotros”, dijo. Sin embargo, aguarda atento lo que resolverá el TSJ.

El jefe comunal no quiso omitir las razones por las que se autorizó esta tasa: “fue ante la ausencia del subsidio nacional al transporte que se pagó hasta diciembre”. En San Martín de los Andes el único planteo contrario a la aplicación es el de las entidades mencionadas.

Cutral Co trabaja en la reglamentación

Otra de las comunas que ya tiene la aprobación y el decreto para ejecutarla es Cutral Co. El municipio trabaja en la reglamentación y una vez que concluido ese trámite, los conductores empezarán a pagar la tasa en los surtidores. Son dos las expendedoras que están funcionando.

“El paso que sigue es la firma de los convenios con los dueños de las expendedoras. La puesta en marcha de la declaración jurada. Estamos en ese proceso”, confirmó a este medio el intendente Ramón Rioseco.

El municipio se encuentra abocado a definir la reglamentación de la declaración jurada porque es un trámite muy complejo, según refirió Rioseco. Mencionó que esa información debe rendirse a la Secretaría de Energía.

En Cutral Co, el Deliberante aprobó en mayoría la aplicación de la tasa y aunque hubo 14 participantes en la audiencia pública no vinculante, la constitución mayoritaria del oficialismo hizo que no hubiera inconvenientes para respaldarla.

En este caso, hubo un planteo judicial, pero está relacionado a la nulidad por la manera en que hizo el recuento al momento de someterla a votación por parte del presidente del cuerpo, Jesús San Martín. El edil Omar Pérez (Comunidad) consideró que San Martín no manifestó su voto levantando la mano y, a pesar de hacerlo oralmente, no sería válido. La justicia no se expidió al respecto.

A Rioseco no le genera inquietud este punto ni tampoco que su vecino, Claudio Larraza no haya ni siquiera presentado el proyecto ante los concejales. En Huincul funcionan dos estaciones de servicio a las que podrían recurrir las personas que quieran cargar combustible para sus vehículos.

Ante la consulta si es viable que en una misma zona exista distinta legislación, el jefe comunal dijo que: “cada uno tiene independencia. En San Martín la están aplicando. Estamos habilitados (por el Concejo Deliberante) y estamos esperando la reglamentación”, subrayó.

En cambio, el huinculense prefiere ser cauto y esperar a ver qué ocurre en el ámbito judicial con la situación de San Martín de los Andes. Larraza explicó que hubo contacto no solo con su par de Cutral Co, sino con los distintos actores que se verán involucrados.

No desconoció que los concejales de los diferentes bloques –Larraza no tiene mayoría propia en el Deliberante- no están de acuerdo en su aplicación.

“Estamos esperando a ver cómo se define en el TSJ para ver qué pasa. El caso no es hacer una presentación administrativa ante el Concejo y (si la justicia rechaza su aplicación) no servirá de nada”, acotó.

La escasa distancia entre una localidad y otra –separadas por una calle- provocaría dificultades, a criterio de Larraza en, por ejemplo, empresarios que tienen sus instalaciones en los dos ejidos. Por eso prefiere esperar.

“No le quiero sumar más incertidumbre a la situación porque no hay nada definido”, indicó. Es por esta razón que su decisión es mantenerse expectante hasta saber qué resuelve la justicia al respecto.

Neuquén espera el consenso de las partes

En Neuquén capital la aplicación cuenta hasta con la reglamentación hecha. Sin embargo, la decisión política es aguardar por ahora para tener un “consenso” más generalizado entre las partes.

El secretario de Finanzas del municipio neuquino, Fernando Schpoliansky contó que no se aplica porque el intendente Mariano Gaido propicia que se puedan alcanzar los consensos necesarios entre las partes para su ejecución.

Desde que en febrero se aprobó la ordenanza, ya existe la reglamentación, pero no llegó todavía el momento de su aplicación.

“Hasta que no haya un consenso de todos los actores involucrados de una u otra forma, no la aplicaremos”, dijo ante la consulta de RÍO NEGRO. El funcionario consideró necesario recordar que esta tasa surgió a partir de la eliminación del fondo compensador para el interior.

“Ese es un fondo de Nación que en diciembre decidió, unilateralmente, discontinuarlo y mantenerlo en el AMBA en una actitud discriminatoria, antifederal e injusta”, dijo el funcionario. No conforme a esta medida, la Secretaría de Transporte resolvió aumentar ese fondo para la misma área de Buenos Aires.

“No hubiese tenido razón de ser si no se hubiera retirado ese fondo, para sostener el sistema de transporte”, acotó. De no existir este fondo, Schpoliansky indicó que la tarifa plena que debiera regir sería de 2.400 pesos. “Sin subsidio es inaccesible. Hoy vale 759 pesos y en el AMBA, el boleto sale 270 pesos. Es ese subsidio el que hace que el costo sea menor allá”, dijo.

El funcionario indicó que concretaron varias reuniones con las diferentes cámaras: de expendedores, estacioneros, comercio, industria, producción. “No es una tasa simpática, pero tenemos que sostener el sistema de transporte público.

En Centenario están a la espera

La misma situación se da en Centenario, donde también está la reglamentación lista. “No tiene sentido empezar a cobrar (la tasa) si a 15 kilómetros, en la ciudad más grande (Neuquén) no la tienen”, dijo Leandro Lucero, el secretario de Hacienda centenariense.

Consideró que no sería prudente cobrarla en esta ciudad, sino que debe ser uniforme y en todas las ciudades. Al mismo tiempo, esperan la resolución judicial del TSJ por el planteo de las entidades de San Martín de los Andes.

Las otras dos ciudades que tienen el aval para aplicar la tasa vial a los combustibles son Plottier y Zapala.