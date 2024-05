Sin sorpresas, Cutral Co aprobó la tasa vial y habrá que pagar más para cargar combustible

Cutral Co avanzó con la declaración de emergencia vial y para el transporte y aprobó la aplicación de la tasa en los combustibles. La composición mayoritaria del oficialismo hizo que el proyecto fuera aprobado por seis votos a favor y tres en contra. Además de la oposición, dos concejales del oficialismo rechazaron esta iniciativa. En la sesión que se hizo en otro recinto, participó la mayoría de quienes concurrieron a la audiencia pública del martes pasado para manifestar su rechazo.

La sesión que presidió Jesús San Martín se concretó en Centro Cultural José Rioseco, situado en el Parque de la Ciudad. A pesar de la distancia (no es un lugar céntrico) un grupo de personas se acercó para participar de la sesión en la que se trató y aprobó en lectura definitiva la ordenanza que declara la emergencia vial y de transporte público, que incorpora a la tarifaria 2024 la tasa vial y crea el fondo específico.

Los ánimos de los participantes empezaron a tomar temperatura cuando al ser puesto a consideración el tema, el concejal por el MID, Fabián Godoy, que pertenece al bloque oficialista, adelantó su voto a favor.

«Esto es una medida muy antipática y dura. Pero no solo soy concejal para que me aplaudan sino para defender a la gente más humilde que es la que no tiene auto», dijo. Agregó que continuarán trabajando para que se pueda implementar una tarjeta para hacer uso del servicio urbano de colectivos, donde se deposite el dinero recaudado por el 4,5 % de los combustibles que se vendan en Cutral Co.

Ejemplificó que por cada 10 mil pesos que se cargue de combustible el impuesto será de 450 pesos. En esta instancia ya hubo vociferaciones en contra de su postura. La edila Elida González del mismo bloque sostuvo su postura a favor y destacó que es una medida que beneficiará a los estudiantes que son usuarios del transporte urbano que presta la cooperativa El Petróleo.

Desde la oposición, Omar Pérez que representa al bloque unipersonal Comunidad, volvió a rechazar la iniciativa y consideró que hay otras opciones. «La provincia de Neuquén cobra participación por impuesto a los combustibles. Si bien la ley que lo crea es para viviendas se podría cambiar y que sea para el transporte público», destacó Pérez.

Entre las críticas que deslizó a esta aplicación es que él no conoce cuánto se recaudará y que los representantes de El Petróleo no participaron de ninguna de las instancias de este tratamiento.

Los otros dos ediles del bloque oficialista que votaron en contra fueron María Elena Paladino y Hugo Deisner, junto a Pérez. El resto, Jesica Rioseco, Maximiliano Navarrete y Plinio Rubilar, junto a San Martín, Godoy y González lo aprobaron. Esta era el último y definitivo paso para su aprobación.

Al recinto concurrieron vecinos e integrantes de la cámara de Comerciantes e Industriales que preside Roberto Sáez y quienes participaron de la audiencia pública del martes último. Además, hicieron la convocatoria para que los vecinos que estuvieran en contra de la medida, se sumen a la sesión.

En el desarrollo de la sesión hubo momentos de fuertes cruces de palabras y algunos vecinos aprovecharon la oportunidad para hablar ante los ediles, por lo que fue necesario hacer un cuarto intermedio para escucharlos.