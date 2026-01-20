Neuquén impulsa el comercio local: la licencia comercial ahora será gratuita y tendrá una vigencia de 12 meses

La Municipalidad de Neuquén tomó una decisión clave para profundizar el «boom» económico que vive la capital: a partir de este año, la licencia comercial será totalmente gratuita y tendrá una vigencia de 12 meses. La medida representa un fuerte respaldo para quienes deciden invertir en la ciudad, eliminando las barreras económicas durante el primer año de actividad, el período más crítico para cualquier proyecto.

El coordinador de Desarrollo Económico, Gastón Contardi, explicó que esta iniciativa busca incentivar la formalización y el crecimiento del comercio local. Según detalló el funcionario, la decisión amplía el beneficio que el año pasado cubría solo seis meses, garantizando ahora un año de gracia fiscal para que los nuevos comerciantes puedan destinar ese ahorro a fortalecer sus negocios.

Un récord histórico en la capital de Neuquén: los números de las habilitaciones en el 2025

Los datos oficiales respaldan la estrategia del Ejecutivo municipal. Durante el 2025, la ciudad de Neuquén alcanzó un hito con 1.207 nuevas habilitaciones comerciales, la cifra más alta de la que se tenga registro. En sintonía con este crecimiento, se reportó el nivel de cierres de locales más bajo de los últimos 20 años, un dato que Contardi calificó como un «acierto directo de la gestión» de Mariano Gaido.

«Claramente el resultado es positivo y se observa un crecimiento sostenido en la economía local; queremos seguir sobre este camino», definió el funcionario municipal.

Más beneficios para el sector productivo de Neuquén capital

El crecimiento de la ciudad se siente con fuerza en rubros estratégicos como la gastronomía, el turismo y la economía del conocimiento. Para acompañar este proceso, el municipio no solo eliminó el costo de la licencia, sino que también reforzó el asesoramiento técnico y administrativo para que los trámites sean rápidos, transparentes y sin trabas burocráticas.

Este beneficio se integra a un esquema de fomento más amplio que ya rige en la ciudad, como la exención de patentes para vehículos 0 kilómetro comprados en concesionarias neuquinas y la eliminación de diversas tasas municipales. Con estas herramientas, la Municipalidad busca consolidar un ecosistema donde emprender sea cada vez más ágil y económico.