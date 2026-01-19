Mariano Gaido lanzó un beneficio para los 0 km en Neuquén: ocho meses de patente gratis

El decreto amplió el beneficio de patente gratis de 6 a 8 meses para quienes compren un 0 Km en la ciudad. Foto: Cecilia Maletti

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, se reunió con funcionarios municipales y representantes de concesionarias y firmó un decreto que otorga ocho meses de patente gratis para aquellas personas que adquieren un vehículo 0 km en la capital.

«Esto es único en el país, es la única única ciudad que tiene este beneficio«, sostuvo Gaido. Explicó que antes era por seis meses y que ahora se extendió a ocho meses sumando «una condición importante, que compren esa unidad 0 km en la ciudad de Neuquén«.

El intendente remarcó que, luego de la compra del vehículo, la municipalidad revisará que en la factura diga domicilio en la ciudad de Neuquén y alguna concesionaria de la capital. A partir de ahí, la vecina o vecino tendrá el beneficio de los ocho meses. «Tiene que ser una compra que sucede en la ciudad de Neuquén» resaltó.

Según Gaido, este requisito busca potenciar el sector privado, apostando al crecimiento económico y de las ventas en Neuquén. Además, anunció que el Estado municipal dejará de recaudar $2.000 millones por «el beneficio impositivo que tienen hoy quienes lleven adelante la venta de unidades 0 km en la ciudad».

Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, sostuvo que este costo fiscal es una verdadera reducción impositiva. «Esos $2.000 millones se van a incorporar al sector privado a través de la venta de vehículos 0 Km a neuquinos y neuquinas. Eso genera un desarrollo económico muy significativo de la ciudad«, explicó.

Además, el funcionario contó que el beneficio para las unidades usadas y transferencias se mantiene igual. «En el caso de los vehículos usados y transferencias sigue siendo de seis meses. Lo que ampliamos es para la venta de vehículos 0 Km de concesionarios radicados en la ciudad de Neuquén», aclaró Schpoliansky.

Las concesionarias que participaron en la firma

Edgardo Aguirre, socio gerente de LIESS y representante de la concesionaria Nippon Car, afirmó que la decisión tomada por el municipio es sumamente importante. «Nos da una una situación de ventaja respecto de otras zonas en un contexto donde la competencia es sumamente agresiva» detalló.

Aguirre también explicó el impacto de la crisis en el mercado nacional y cómo afectó a nivel local. «Se estimaba a nivel nacional un mercado de 630.000 unidades y terminó cerrando cerca de las 540.000 aproximadamente. La merma que hemos tenido en la venta nuestra ha sido sumamente importante de octubre para acá» contó.

Por su parte, Pablo Allende, de la concesionaria Piré Rayén, recalcó que el decreto tiene un impacto directo en la economía local: «La medida es bastante inteligente en el sentido de que nos genera una ventaja competitiva a los concesionarios que nos radicamos acá, damos trabajo acá».

Allende coincidió con Aguirre respecto a la dura situación del mercado con respecto a otras zonas y cómo este acuerdo beneficia a la venta de vehículos local. «La competencia que hubo en los últimos meses ha acabado nuestra rentabilidad y esto nos permite poner de nuevo en carrera contra concesionarios que venían de otras partes del país» sostuvo.