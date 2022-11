Niegan el desguace de la subsecretaría de Diversidad y la de Derechos Humanos en la municipalidad de Neuquén

Las únicas dos personas que no fueron dadas de baja en la subsecretaría, en su mayoría de intregración diversa, son las que ingresaron por el cupo laboral trans aprobado hace 2 años (foto archivo Florencia Salto)

La titular de la secretaría de Ciudadanía de la ciudad de Neuquén, Luciana De Giovanetti, aseguró que el intendente Mariano Gaido definirá en esta semana quién reemplazará a Fabio Bringas en la subsecretaría de Diversidad y de Derechos Humanos de la comuna. Agregó que siempre hubo buena relación y negó el desmantelamiento del área.

De Giovanetti aseguró que las subsecretaría de Derechos Humanos, Diversidad y Pluralismo Cultural «seguirá trabajando», con nueva conducción y algunos integrantes del equipo que se dio de baja el lunes, tras la renuncia del titular de la cartera, Fabio Bringas.

Confirmó que 9 personas de planta política quedaron fuera de la municipalidad con la renuncia de Bringas. En la cartera sólo quedaron, dijo, dos personas que integran la planta permanente y que ingresaron por el cupo trans, más otra que era agente de planta.

Explicó que las 9 personas que cumplían funciones bajo la estructura que lideraba Bringas fueron dadas de baja por prerrogativas del estatuto municipal. Agregó que Gaido cuenta con personas que ella sugirió para suplir la subsecretaría y que el reemplazo del funcionario renunciante, será anunciado esta semana.

Sobre el equipo dado de baja, indicó que está evaluando su trabajo y que algunas de ellas serán reincorporadas como planta política, porque la subsecretaría no se desguazará, como circuló en chats integrado por periodistas. «Los nombres se conocerán esta semana, con Bringas me vinculé bien, es una persona capacitada, docente, tiene una mirada importante respecto a la diversidad, pluralidad y derechos humanos y una voluntad de trabajo muy articulada», ponderó De Giovanetti.

Negó relaciones de tirantez con Bringas o su esposo, Adrián Urrutia. Confirmó que el funcionario acusado de abuso solicitó regresar como empleado de planta de la comuna y que se le dio el alta. Agregó que se tomará las licencias (por vacaciones) que le correspondían como parte de su reingreso y que con posterioridad a éste periodo, habrá definiciones políticas al respecto. No reveló si la comuna tomará alguna decisión política de vinculación o suspensión de tareas.

Contrariamente a la visión armónica que esbozó De Giovanetti con Bringas, quienes fueron dados de baja aseguraron que la desvinculación se produjo por una tirantez constante en el sector.

«Siempre hubo entre De Giovanetti y Bringas – Urrutia un espacio de disputa de poder», sostuvo ayer en radio UNCO Calf, el ex director de Derechos Humanos Franco Urrutia. Agregó que las diferencias eran notorias y que la situación de Urrutia (el acusado de abuso) colaboró a lo que calificó como el «desguace» del área de trabajo.

Franco Urrutia reveló que las diferencias eran con el equipo que integra el movimiento por la Igualdad y la Ciudadanía y que a raíz del cortocircuito político, muchas de las actividades con organismos de derechos humanos, con las diversidades, organizaciones mapuche y de veteranos, no tenían el espacio ni en las redes de Ciudadanía. «Ni Gaido, ni De Giovanetti iban a muchas de nuestras actividades», ejemplificó el ex director de Derechos Humanos Franco Urrutia para dar cuenta del cortocircuito entre Bringas con De Giovanetti.

Por la mañana, en rueda de prensa, Gaido se refirió a la renuncia de Bringas en forma escueta y como una decisión «indeclinable en el cargo» en tanto aseguró que el personal de planta política que llega con un funcionario, se retira con su alejamiento. De Giovanetti conoció la dimisión por el intendente, ya que Bringas le dio a conocer su decisión en forma directa, sin previo aviso a la titular de la cartera.