Paro de transporte: «El dinero está, pero el gobierno provincial no realiza los actos administrativos»

El paro de transporte continúa por segundo día consecutivo y el intendente Gustavo Gennuso cargó tintas contra el gobierno provincial. “El dinero para solucionar el problema está; los actos administrativos que tiene que cumplir la provincia de Río Negro no están”, objetó.

Explicó que el gobierno nacional deposita a Bariloche un Fondo Compensador que está en el orden de los 56 millones de pesos por mes. Por estas horas, adeuda dos desembolsos.

“La deuda obedece a que el gobierno de Río Negro no ha efectuado la rendición. Es la provincia quien tiene que depositar el dinero al municipio para que el municipio, a su vez, lo transfiera a la empresa Mi Bus. Después de eso, se rinde», precisó el intendente.

Dijo que el municipio ya adelantó esos dos desembolsos porque «la provincia viene atrasada, pero eso no sirve para rendir». «Es la provincia la que debe pagar y rendirle a Nación. Al no suceder eso, se atrasa todo el proceso. Como consecuencia, Nación no quiere depositar nuevamente los subsidios”, agregó.

Aseguró que desde el Ejecutivo entablaron diálogo con todas las partes intervinientes, aunque no se logró destrabar el conflicto.

«Desde el Municipio no podemos hacer más porque aseguramos el adelanto de la Provincia, sumado al subsidio municipal -que es el combustible en el mismo valor-. Hasta ahí llegamos. No aumentó el boleto y por lo tanto, los ingresos son insuficientes respecto de lo que han aumentado los gastos como la nafta y los salarios”, manifestó Gennuso.

Advirtió que el pedido al gobierno de la provincia es que se adelante el subsidio de Bariloche, «la ciudad con mayor cantidad de colectivos».

“El dinero está, pero faltaría una actitud por parte del gobierno provincial de pagar, aunque sea, una de las dos cuotas que debe y no demorar más. Si paga y rinde, Nación deposita inmediatamente lo que falta”, detalló el intendente.