El paro de transporte en Bariloche podría extenderse hasta la semana próxima

El paro de transporte podría extenderse hasta la semana próxima cuando el gobierno provincial concrete la rendición de los subsidios de Nación.

«Los funcionarios de Provincia dicen que estarían haciendo la rendición recién la semana que viene. Recién ahí estaríamos cobrando los dos subsidios. Sin esos fondos, no tenemos mucho margen de accion», explicó el gerente de la empresa Mi Bus, Juan Pablo Follonier, y agregó: «No tenemos cómo hacer frente a los salarios».

El problema se suscitó porque la empresa de transporte no recibió los subsidios del gobierno nacional correspondientes a los meses de septiembre y octubre. «Provincia no rinde a Nación. Es algo de todos los meses. Es más de lo mismo, con el agravante de que las finanzas de la empresa están cada vez más resentidas porque, al no poder aumentar el boleto, cada vez es menor el margen de acción«, añadió Follonier.

El Ejecutivo municipal convocó a una audiencia pública para el próximo 13 de noviembre a fin de debatir el pedido de aumento tarifario de la empresa concesionaria que pretende llevar el boleto a 319,76 pesos. La tarifa vigente desde julio pasado es de 158 pesos.

«Para aumentar el boleto estamos supeditados a la audiencia pública y después el Ejecutivo deberá tomar una decisión. Hay que cumplir con un montón de pasos a los que se suma el problema que desencadenan estos períodos inflacionarios«, señaló.

Follonier insistió en que «las consecuencias las estamos viendo. Estamos siempre atrasados con el boleto. Si a eso le sumás que la inflación es de tres dígitos, la situación es cada vez más sofocante».

La jefa de Gabinete Marcela González Abdala planteó que el problema que desencadenó el paro del transporte «es un tema de todos los meses. El municipio más no puede hacer. Adelantamos el subsidio de provincia y de hecho, recién nos ingresó el monto del subsidio correspondiente al mes de agosto. Mientras tanto, los sueldos siguen subiendo«.

Este diario intentó, sin éxito, comunicarse con el secretario de Transporte, Juan Ciancaglini.