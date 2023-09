Paro de transporte en Bariloche: «Decidimos no ser más rehenes del sistema», dijo Gennuso

«No es un escenario cómodo, pero decidimos no ser más los rehenes del sistema«. El intendente Gustavo Gennuso se refirió al paro de transporte que sorprendió a los usuarios a primera hora de este martes.

«Realmente las cuestiones se vienen cubriendo porque el municipio va cubriendo las deficiencias del mismo sistema (tanto de la empresa como de los subsidios). Pero llega un momento en que los atrasos son tan grandes que, aunque querramos, es difícil cubrirlos«, señaló Gennuso al ser consultado hoy sobre los motivos de la medida de fuerza.

Recalcó que el sistema de subsidios «viene muy atrasado». «Nación está pagando junio entre mañana y pasado y la provincia también. Pasa que en el caso de la provincia, el municipio va adelantando los fondos correspondientes al subsidio. Pero no resuelve la cuestión administrativa«, dijo.

Gennuso reconoció que la explicación de los atrasados es «engorrosa». Aseguró que «la provincia no paga el subsidio acordado en el Pacto Fiscal del 2018 hasta que Nación no lo paga. A su vez, Nación no quiere pagar hasta que provincia rinda y la provincia no puede rendir porque no pagó. Todo este enjambre nos deja hoy sin colectivos».

Una de las paradas más concurridas de la calle Moreno, hoy luce vacía por el paro del transporte en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Advirtió que se hicieron varias gestiones ante el secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ciancaglini, y el ministro de Gobierno, Mariano Ferrari. También aseguró estar en contacto permanente con referentes del gobierno nacional. Pero aclaró que no es un tema que competa al municipio y puso como ejemplo el último acuerdo firmado en la Secretaría de Trabajo donde el ejecutivo municipal no intervino. Solo «la empresa y la UTA con la venia de provincia».

«Estamos tratando no de poner el dinero para cubrir -que después recuperamos a los premios- sino tratando de que cambie el sistema adminitrativo que hoy nos tiene trabados. No vamos a ir a tapar el agujero para después tener un agujero más grande», aclaró.

Insistió en la complejidad del escenario del sistema del transporte urbano de pasajeros. «Si se fijan en las demás ciudades han aumentado más el boleto. Neuquén lo llevó a 180 pesos y Mar del Plata a 200. Nosotros nos hemos quedado atrás y es difícil cubrirlo cuando un día el gobierno nacional hace una devaluación del 200% que impacta en el combustible, en las cubiertas, en todo el servicio», planteó el intendente.

Críticas al impulsor del boleto para residentes

En este sentido, se refirió a la decisión de vetar la ordenanza que establecía una tarifa residencial del boleto en Bariloche, autoría del concejal Pablo Chamatrópulos. «Era impracticable. El concejal que la presentó tuvo un 4% de apoyo de la ciudadanía (en las últimas elecciones municipales). Ni la ciudadanía lo apoya en esto», cuestionó.

Y por último consideró que «con el descalabro del sistema de transporte quitarle fondos es matarlo. Era irracional lo que se proponía. Estaban en campaña y querían quedar bien con la gente. Tuvimos la decencia de dejar pasar la campaña para vetarla y ahora volvimos con los actos responsables que hay que tener».