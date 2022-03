Pérdidas de agua en Roca: vecinos cansados por más de 20 parches en una cuadra

Vecinos de Roca que viven en la calle Paraná, en la cuadra ubicada entre Surinam y Puerto Rico, ya no saben qué hacer con la seguidilla de pérdidas de agua. Se repiten sin solución desde hace años y les deja charcos que recorren el cordón cuneta y da vuelta a la manzana.



Lo peor es que las cuadrillas de Aguas Rionegrinas responden a los reclamos luego de varios días de espera. Pero arreglan, y a los pocos minutos el agua brota por la vereda de otro vecino, metros más atrás o adelante de la reparación.

En la cuadra afirman que acumulan cerca de 20 “arreglos parches” en los últimos años. “Vienen, rompen el asfalto, arreglan, dejan un cráter, se van, y el agua brota desde otro lugar cercano”, indicó a este diario Carolina Leiva, quien ha sufrido varias roturas frente a su domicilio.

Hace unos días arreglaron la última pérdida. Ahora la municipalidad debe venir a parchar el asfalto. Mientras tanto, el barro se acumula frente a los domicilios.

Leiva dijo que los operarios le indicaron que los caños en la cuadra no resisten la presión. La solución de fondo no aparece. Mientras tanto, parchan, parchan y parchan.

“Esto ya es agotador. Me he llegado a quedar sin agua en casa a raíz de la presión que pierdo con cada pérdida. Ya no sé a donde recurrir por una solución verdadera”, se quejó la vecina.