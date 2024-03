Plan Calor en Bariloche: la oposición advierte que el municipio podría quedarse sin leña

El plan Calor municipal de Bariloche, que garantiza desde hace años la provisión de leña en miles de hogares sin gas, está en serio riesgo de dejar las cocinas y salamandras vacías el próximo invierno. Así lo advirtió el concejal de JSRN y exsecretario de Desarrollo Social, Juan Pablo Ferrari.

La discontinuidad del pago a los proveedores, concentrados en la Comisión Foresto Industrial de Bariloche, impidió cumplir con las tareas previas de corte, secado y fraccionamiento de la leña, proveniente de las plantaciones de pino, como ocurre cada temporada.

En la última reunión de comisión Legislativa del Concejo, Ferrari llamó la atención sobre esa falencia y la consideró “muy grave”, porque sería casi imposible de revertir en los plazos acotados que restan hasta la primera fecha de reparto, programada generalmente para mayo.

Otros concejales se hicieron eco de la preocupación y resolvieron citar al secretario de Acción Social Fabián Zúñiga y a la secretaria de Hacienda, Carina Ondarçuhu, para conocer cuáles son los planes del Ejecutivo en torno a ese programa, muy esperado en los barrios que no tienen otra fuente de calefacción.

En principio evaluaron convocarlos para la próxima Legislativa, del miércoles 27, pero ante la urgencia del tema se impuso la idea de citarlos para hoy, en la comisión de Desarrollo Humano y Cultura.

Ferrari administró el plan Calor durante buena parte de la gestión anterior y advirtió que la imprevisión, a esta altura del año, puede costar cara. Señaló que el acuerdo que mantenía el municipio desde hace más de 10 años con la Foresto Industrial está caído, y hoy no hay garantía alguna para el abastecimiento de leña, del que dependen unas 4.000 familias.

“¿Quién va a hacer este año el plan Calor? Nadie lo aclara, la gente lo va a pasar mal y no hay posibilidad de cambiarlo”, advirtió.

El origen del problema es la discontinuidad de los pagos mensuales a la Comisión Forestal, que tiene un contrato con el municipio de 80 millones de pesos anuales. El acuerdo es que el municipio efectúe los desembolsos en cuotas, distribuidos todo el año, lo cual permite contratar el personal, los camiones y realizar los trabajos de raleo y acopio de leña durante el verano. Pero desde diciembre hasta hoy el municipio no les pagó un peso y esa cadena se cortó.

“Lo que hay que entender es que el Plan Calor es algo de todo el año. Si no se empieza varios meses antes del invierno, no va a estar la leña seca, cortada y dispuesta para llevar a cada barrio. Son 8.000 metros cúbicos y no se pueden comprar a último momento, porque no hay en el mercado de Bariloche”, aclaró Ferrari.

Desde el Ejecutivo señalaron que pensaban suplirlo en parte con leña de otra fuentes y de menor costo, como la que facilitaría Parques Nacionales. Pero Ferrari advirtió que ese acuerdo es por unos pocos metros cúbicos, apenas el 1% de lo que se necesita.

El exfuncionario de la gestión Gennuso y actual concejal se ofreció para oficiar como “nexo con los privados” para reactivar el acuerdo y poner en marcha el plan. Señaló que al parecer “el problema es económico” por el retaceo de fondos desde Hacienda para efectuar los pagos.

Zúñiga le dijo a este diario días atrás que el acuerdo de pagos mensuales con los productores forestales está atado al precio del gasoil y “es carísimo”, por eso quieren revisarlo. Pero no ofreció alternativas para garantizar la leña por otra vía.

Los concejales esperan escuchar mañana las precisiones de los funcionarios y asegurarse de que gestionen un nuevo acuerdo.