Polémica por el recital de La Renga en Neuquén: la productora busca lugares alternativos

Ayer a la tarde se dio a conocer un comunicado de la Municipalidad de Neuquén y de Cordineu donde informaban que no había sido autorizada la realización del recital de La Renga previsto para el 19 de marzo. La noticia cayó como una bomba para los fanáticos de una de las bandas de rock más populares de Argentina, que habían adquirido su entrada.

La productora del recital de La Renga NA producciones realizó esta tarde una conferencia de prensa para mostrar la documentación que fue presentada para obtener la autorización para realizar el recital en el predio de la Isla 132.

El productor de La Renga, Pablo Baldini, adelantó a LU5 que “estamos buscando lugares y alternativas”. Comentó que recorrieron unas canchas de Allen (un lugar que había sido analizado para un recital del Indio Solari), y recorrieron locaciones en Senillosa, Cipolletti y Plottier. De todas formas no descartó que el recital se realice en algún lugar de Neuquén capital.

“La gente de La Renga sabe quiénes son La Renga. Si no se hace el show se devolverá el dinero”, afirmó Baldini.

Con respecto al comunicado de la Municipalidad de Neuquén y de Cordineu, el productor expresó que “no fue muy sano porque confunde un poco a la población”.

Baldino argumentó que Cordineu les envió una comunicación en diciembre, la cual calificó como “vaga, ambigua y discriminatoria”. El productor detalló que el documento manifestó que la obra de en construcción del Centro de Convenciones ponía en riesgo la concurrencia de los espectadores. “Nosotros respondimos esta nota diciendo: “Si pone en riesgo para La Renga, pone en riesgo la Fiesta de la Confluencia”.

La última edición Fiesta de la Confluencia albergó a más de 100 mil personas, mientras que la estructura ideada para el recital de la banda que lidera Chizzo Napolitano, recibirá entre 15 mil y 20 mil personas.

“La pregunta que no se hace es: ¿Por qué no se autorizó?”, dijo Baldini. “Alguien tendrá que dar una explicación de por qué un espacio público se puede usar para algunas cosas y para otras cosas no. esa respuesta no se las puedo dar yo”, concluyó.

El trasfondo de la polémica está vinculado en una asociación entre la productora Five y la Municipalidad de Neuquén. Gaido había adelantado que una empresa iba a financiar el desarrollo de la Fiesta de la Confluencia en la Isla 132 y que “casi no va a tener que poner un peso”. Los únicos decretos que se han dado a conocer, detallaron que Five Pro Events fue la encargada de la producción general de los espacios gastronómicos y stands del predio de la Fiesta de la Confluencia por 15 millones de pesos. Sin embargo, se desconoce aún si también se encargó de la contratación de los artistas.

El secreto a voces que se transmite en el ámbito de las productoras de eventos culturales, es que la firma vinculada con el municipio habría incidido para que el recital de La Renga no se realice en el mismo territorio donde se desarrolla la Fiesta de la Confluencia.

Five también fue contratada para la producción de la octava edición de la Feria Internacional del Libro que se realizó en las inmediaciones del Museo Nacional de Bellas Artes en octubre del año pasado.