Objetaron la candidatura de una lonco mapuche para la elección de Senillosa

La junta electoral municipal de Senillosa oficializó el viernes siete de las ocho listas que se presentaron para la elección de convencionales constituyentes del 22 de mayo. La única que no consiguió sortear el paso formal fue la de UNE, con la lonco Teófila Antiñir a la cabeza, pero el partido presentará hoy una apelación para insistir con su candidatura.

La dirigente de la comunidad Raguiñ Co no figura en el padrón municipal de la ciudad, condición que exige la Constitución en su artículo 276 para participar en este tipo de elección. Si bien se pudo acreditar su residencia en Senillosa a partir de una certificación con juez de Paz, la junta electoral no lo consideró «suficiente» dado que necesariamente la Carta Magna exige la condición de ser elector municipal.

«Es el colmo de los colmos que en una provincia cuyo pueblo originario es el Pueblo Mapuche, no dejen participar a una lonco por un defecto formal», afirmó ayer a RÍO NEGRO el diputado y referente de UNE, Mariano Mansilla.

El legislador planteó que «el derecho constitucional a ser elegido se debe imponer» y sostuvo que el partido convocó «a vecinos y vecinas comunes de todos los sectores de la sociedad de Senillosa, porque la Carta Orgánica la tiene que hacer gente del pueblo, de trabajo, que vivan el día a día, y la comunidad mapuche no podía quedar afuera».

En la presentación que llevarán hoy ante la jueza electoral, Alejandra Bozzano, el apoderado argumentó que Antiñir «vive en el ejido de Senillosa desde hace mas de 30 años», en el territorio de la comunidad de la cual es su «máxima autoridad» y que no figura en el padrón municipal «por un error». Indicó que la lonco tuvo que cambiar «formalmente» su domicilio a Neuquén capital por cuestiones de salud, «pero nunca se mudo efectivamente, sino que solo constituyo ese domicilio a esos fines».

Desde el UNE se indicó a este diario que, subsidiariamente, presentarán otra persona para que se pueda concretar la integración de la lista en caso de que la apelación no prospere. En cuanto al orden, se hará un corrimiento que dejaría en el primer lugar a Miguel Ángel Quiruga, a Martina Albarracín en el segundo y al inal lonco Hugo Pilquiñán en el tercero.

La junta electoral municipal sí oficializó las listas de Unión Popular Federal, Libres del Sur, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, MPN y Frente Nuevo Neuquén. También las de Unidos por Senillosa y Todos Hacemos Senillosa, en este caso sujetas al efectivo reconocimiento de la alianza por parte del Juzgado Electoral Provincial.

El oficialismo tiene una base con 200 artículos para discutir

La intendenta de Senillosa, Patricia Fernández, se presentará en esta elección como primera candidata a convencional y con la intención de presidir el cuerpo de 12 integrantes que redactarán la primera Carta Orgánica de la ciudad. En diálogo con Vos A Diario, de RN Radio, dijo la semana pasada que lo llevó como un compromiso de campaña dado que «fue una solicitud que hacía la gente».

«Hemos trabajado desde el año pasado con asesores legales para armar una intención, un borrador para que el día después de que se elijan los convencionales poder trabajar sobre esa base», aseguró. Dijo que es un texto con más de 200 artículos donde constan líneas rectoras sobre deporte, cultura, el plan urbano ambiental y la integración de las comunidades mapuches.

«Son las bases de qué es lo que se debe garantizar, preservar y cuidar», sostuvo.

Padrón 9.500 vecinos argentinos y extranjeros mayores de 16 años estarán habilitados para votar en la elección.