Por «despidos», trabajadores del obrador se movilizarán mañana al municipio de Roca

Cerca de las 8 de hoy finalizó la asamblea de trabajadores municipales quienes decidieron movilizarse mañana al edificio de la comuna ubicado en calle Mitre y Sarmiento, donde buscarán visibilizar el reclamo por lo que consideran el «despido injustificado» de dos trabajadores que se desempeñaban en el obrador.

«Junto con los compañeros se decidió tomar una medida más fuerte y movilizarse al hall de la municipalidad en el día de mañana (viernes 10/6) en caso de no tener una respuesta del Ejecutivo», dijo Alfredo Arteaga -de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM)- quien calculó que más un centenar de municipales se trasladará al céntrico edificio.

Es que en estos días, los dirigentes gremiales nunca tuvieron la posibilidad de tomar contacto directo con la intendenta María Emilia Soria (FdT) por lo que intentarán llegar a su despacho para abrir una línea de comunicación y evaluar no sólo el «despido» sino también la situación de «inestabilidad» que padecen los trabajadores contratados.

«Le planteamos al abogado representante de la municipalidad la situación. Le mostramos nuestras dudas sobre el proceso administrativo contra nuestros compañeros donde dejamos en claro que no hay pruebas fehacientes que constante la acusación. No han tenido derecho a defenderse», dijo el dirigente quien aclaró que no se deberían manejar las cosas como las están haciendo las autoridades municipales.

Agregó que existe abuso de autoridad porque «te sacan y te ponen» y definen de un día para el otro dejar sin su fuente de trabajo a los empleados. Y aseguró que este reclamo «no es político» sino que tiene que ver con los derechos de los trabajadores.

Arteaga expresó que el objetivo es reunirse con la intendente Soria ya que entienden que es la única que tiene la decisión de revertir la situación con los trabajadores a los cuales se decidió rescindirles el contrato.

Cabe recordar que la medida se adoptó la semana pasada y es por eso que el mismo viernes los empleados del Obrador Municipal paralizaron la actividad. Luego, desde la comuna, advirtieron que uno de los empleados había sido denunciado por haber realizado una conexión clandestina de energía, en horario de trabajo y utilizando maquinaria municipal.

A partir de esa denuncia, desde el gremio demandaron la conformación de la Junta de Disciplina ya que según aclararon, no existen pruebas del hecho que se le imputa al trabajador en cuestión.