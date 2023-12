Presentaciones, marchas y asambleas en contra de la boleta recaudadora de CALF

Desde las 8, en la vereda de la Defensoría del Pueblo de Neuquén, autoconvocadas en contra de pagar los cargos extras en la factura de CALF, reunían firmas para que el defensor Jorge Rey frene el acuerdo entre la intendencia y la cooperativa mediante el cual se habilitará la boleta eléctrica como boca de cobro. A las 18 se prevé una manifestación en el monumento en rechazo de la ordenanza que refrendó el acuerdo y agregó otros ítems y a las 19 se llamó a una reunión de socios para hacer el mismo reclamo en la Cooperativa.

Todas acciones son a contrareloj, antes de que entre en vigencia la ordenanza que cifró en 2.074 pesos la cuota que deberán pagar por 8 años los usuarios residenciales por la deuda contraída con Cammesa, más la «ecotasa» de 3.114 pesos por el traslado del CAN, que percibirá el municipio.

Para los comerciantes los valores serán de 15.471 por el prorrateo de la deuda con Cammesa. El ítem de la ecotasa salió se fijó en 3.114 pesos por el traslado del CAN para los residenciales, 18.565 para sector pyme y comercios y 164.777 para grandes superficies.

En el Deliberante recalaron una gran cantidad de notas de diverso formato para reclamar la marcha atras de la ordenanza. Hasta ahora, no se conocieron de peticiones ante la intendencia para que vete la medida.

La urgencia de los planteos se debió que solo queda la sesión del jueves, antes de la asunción de las nuevas autoridades en el Deliberante. La asunción ocurrirá el domingo 10 y el 14 se desarrollará la última sesión del año, con la nueva conformación.

El receso legislativo rige luego hasta el 15 de febrero. Para esa fecha, la cobranza de la cuota de la deuda y la ecotasa entrarían en vigencia. El acuerdo entre el EPAS y Calf para incorporar el ítem de agua y saneamiento en la factura eléctrica, dependerá de la reunión con la nueva conducción del ente provincial.

«Expresamos nuestro rechazo a la incorporación de conceptos ajenos a los que figuran en la factura de CALF limitada, por carecer de nuestra expresa e individual autorización», se planteó en la nota a Jorge Rey en la que le pidieron, expresamente, que «intervenga con una medida perentoria» e interponga una cautelar para cesar la aplicación de la ordenanza sancionada el jueves «en detrimento de los usuarios».

Aclararon que las autoridades de la cooperativa «por carecer de nuestra expresa e individual autorización» incurrieron en una «imposición» de cobrarles la deuda de Cammesa que tuvo por protagonistas al municipio y los concejales, plantearon en el escrito en tanto exigieron que se presente un amparo para cesar la medida por «abuso de poder, agravios y falta del deber de funcionario publico».

El Defensor del Pueblo, Jorge Rey, recibió a los autoconvocados y el planteo de frenar la implementación de la ordenanza que cobra nuevos ítems con la boleta de CAlf (foto Matías Subat)

Plantearon que la deuda «pudo ser contraída por intereses personales o políticos (según las declaraciones de algunos consejeros, indicaron) y estaríamos en condiciones de ponerla en tela de juicio«. «Los asociados no contrajimos deuda alguna», insistieron.

La convocatoria al monumento fue llamada con «pancartas y carteles» a las 18, mientras que en Leguizamón 963 a las 19, socios y socias autoconvocadas se reunirán en asamblea con la consigna no al pago de la deuda con Cammesa, no a la inclusión del impuesto del CAN y no a la inclusión de la factura de agua en la boleta de la luz.

A su vez, en el Deliberante, los y las autoconvocadas exigieron conocer «el expediente íntegro» del acuerdo entre el municipio y CALF para pagar la deuda de Cammesa, además del rechazo de cobrarla en la factura eléctrica. A la presidenta del Concejo, Claudia Argumero, le plantearon que la ordenanza que convalidó el acuerdo y la modalidad de cobro con el suministro eléctrico fue un «acto irregular, viciado de nulidad e ilegitimo».

Por su parte, desde la Izquierda se convocó a una marcha para el jueves, última sesión de la actual gestión de concejales, para exigir la marcha atrás de la ordenanza.