En febrero, la boleta de CALF vendrá con más de 5.000 pesos adicionales al consumo de luz

La «ecotasa» se incluyó a las 14 en el proyecto de ordenanza tarifaria 2.024 y a las 14,30 el Deliberante neuquino había incorporado ese importe a los nuevos ítems por cobrar en la factura de CALF, que se transformará en boca de cobro de servicios varios a partir de enero. Por 8 años la deuda de la cooperativa con Cammesa figurará en la factura de la luz, también el costo del traslado del Complejo Ambiental y el resumen del servicio del agua. A partir de 2024, en la facturación de la cooperativa aparecerá la ecotasa y la cuota con Cammesa: son más de 5.160 pesos que se sumarán al cobro por le consumo eléctrico residencial y comercial.

La cobranza de la factura del EPAS (agua y saneamiento de la provincia) en la boleta del EPEN se aprobó por ley en la Legislatura el miércoles por la noche y menos de 24 horas después se votó la ordenanza espejo en el Deliberante capitalino, por lo que el nuevo gobierno de Rolando Figueroa podrá lograr fondos frescos por el cobro del servicio del agua a través de CALF en la ciudad capital y a través de la boleta del EPEN en el resto de las ciudades en las que presta el servicio.

Según las versiones que circularon ayer en el Deliberante, en marzo estarán listos los convenios para que el EPEN y CALF sean agentes de cobro del EPAS.

Para Neuquén capital, la iniciativa involucró sumar la deuda de CALF con Cammesa. Ese valor también fue actualizado durante la sesión. Mientras el lunes figuraba en el expediente que la cifra acordada era de 4.076.914 pesos con una cuota mensual de 174.4 millones de pesos; en la sesión el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, aclaró que la cuota será de 289 millones por mes, durante los 96 meses (8 años).

Se aclaró que el prorrateo entre los usuarios de CALF no podrá superar la cuota de la deuda con Cammesa, que se actualizará cada 6 meses. Se ratificó que los residenciales tendrán una cuota de 2047 pesos, los TIG (pequeñas demandas) será de 3.360 pesos, T2 (comercios chicos y pymes) será de 15.471 y los grandes usuarios (t3) 149 797 pesos.

La ordenanza se aprobó con los votos mayoritarios del MPN (5), de los 5 concejales que desde las diferentes líneas integran el gobierno provincial entrante y el sector libertario (2). No dieron su voto Libres del Sur, el FIT (2) y Marcelo Bermúdez (PRO).

La sesión comenzó con la aprobación del presupuesto y cuando se iba a aprobar la tarifaria 2024 (la actualización del valor de las tasas que acompaña a la aprobación del ejercicio) comenzaron las reuniones en los despachos para incluir entre los nuevos tributos la «ecotasa».

«El agregado de la contribución al nuevo CAN es turbia», criticó Cecilia Maletti (Libres del Sur) por cuanto el ítem surgió entre el lunes y el jueves, sin que el proyecto figurase entre las obras públicas o de planificación de la ciudad. La ecotasa será de 3.114 y 4.368 pesos para los residenciales, mientras que comerciantes, pymes y grandes usuarios tendrán un tributo por trasldo del CAN de 18. 565 (T2) y 164.777 (T3)

«El artículo lo incorporaron minutos antes al tratamiento sobre tablas, no sabemos por cuánto tiempo, cuánto se necesita para la obra, en un contexto inflacionario, no se tiene piedad para el bolsillo de las familias trabajadoras», sostuvo Maletti. La concejala sugirió inclusive una audiencia pública para obtener una «información transparente de qué se está pagando» con la creación de este ítem que no se pagará con los otros tributos municipales, sino en la boleta de CALF.

Desde el PRO, Bermúdez atacó la desprolijidad del tratamiento. Preguntó por qué la obra pública debía cobrarse en la factura eléctrica (en el caso de la ecotasa) y no aprobó la inclusión de los ítems de nuevo cobro, aunque aclaró que sí acordaba pagar el EPAS a través de Calf. «La cooperativa debería hablar con sus asociados sobre ésta deuda, no con los concejales», dijo respecto al monto de 2 y 3 mil pesos que deberán pagar los residenciales por «la decisión de CALF de no pagar a Cammesa» cuando hubo incrementos tarifarios.

«Es extorsivo» que en la boleta de la luz se dispongan otros pagos, planteó desde el FIT, Priscila Otton. Recordó que la ecotasa «no es una cuota fija», debido a que se actualizará semestralmente.

«Lo que se recaude, no irá para el nuevo CAN, irá al fondo anticíclico, agregó Bermúdez quien recordó que al no haber aún proyecto conocido de traslado ni el costo, lo que se recaude «podría tener otro destino».

Desde las 11, una manifestación de autoconvocadas indignadas por los aumentos, se apostó en los portones del Deliberante, que permanecieron siempre cerrados. Cuestionaron que la cooperativa no llamara a asamblea para discutir este prorrateo de la deuda, aseguraron que hacían mucho esfuerzo para pagar boletas de 10 y 15 mil pesos para soportar un incremento de 2 mil (cuando se desconocía aún que además se incluiría los 3mil de la ecotasa).



También hubo un grupo de militantes de la Izquierda en el lugar y alrededor del mediodía se escuchó desde el interior, que la convocatoria había crecido en el exterior, porque se escuchaban los cánticos y redoblantes desde el recinto. Pero no se dejó ingresar a las y los vecinos y la sesión se desarrolló como estaba prevista, con tantos cuartos intermedios como arreglos debían realizar a los despachos.