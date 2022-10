Problemas con la provisión de servicios en el loteo entregado sobre la meseta de Neuquén

Los frentistas que construyen en la meseta de Neuquén, donde se entregaron 867 lotes con servicios, tienen problemas para construir por la falta de agua y problemas de conexión. Algunos quisieron conectar el gas y les indicaron que aún no disponen del nexo.

El fin de semana pasado se hizo una asamblea donde se discutieron los problemas de seguridad (por el robo constante de materiales) y principalmente la falta de agua. “No se puede avanzar sin agua, antes venía el camión municipal y llenaban los tanques, pero ahora desde que largaron el agua por la red tenemos continuos problemas”, sostuvieron los propietarios de lotes.

Una de las preocupaciones también es la “cuota llave” que se debe pagar en noviembre y que esperan que tenga un precio congelado.

“Vamos a pagar con las actualizaciones y demás como 340.000 pesos, como si todos los servicios estuvieran funcionando, y no es así”, dijo uno de los futuros residentes.

En el distrito VII la construcción propia no cesa tras la entrega de lotes en junio pasado. Los terrenos fueron otorgados por la municipalidad, a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), en acuerdo con cooperativas y mutuales para grupos familiares de asalariados que pagan cuotas de hasta 22 mil pesos mensuales por el lote con servicios.

En la mayoría de los terrenos se inició la construcción, o un cerramiento, o hay adelantos hasta donde alcanzó el dinero en materiales y mano de obra. También hay un sector de lotes con servicios de familias que fueron reubicadas de las tomas, en cuyo caso pagan cuotas del terreno por unos 8.000 pesos.

En algunos terrenos, donde la construcción es familiar (construye el padre, hermano u otro amigo de la propietaria o propietario), uno de los integrantes de la casa en obra se queda para que no les roben materiales.

Intensa actividad en los 867 lotes con servicios del Distrito VII de Neuquén (foto Florencia Salto)

“Ahora llegó el agua, pero estuvimos todo el fin de semana cortado”, dijo Rodrigo Almendra, que hace dos meses vive en el lugar. Es uno de los pocos que habita la vivienda con toda su famlia, incluidos los niños. Cocina con garrafa y sube agua al tanque desde la manguera de la calle. “Dicen que está mal hecha la obra, por eso se corta todo el tiempo”, especuló.

Se decidió a ingresar al plan de lotes con servicios para dejar de pagar alquiler. La última vez, hace tres meses, pagó casi 50.000 pesos.

Según el titular del IMUH, Marco Zapata, hubo un problema de repuestos el fin de semana que ya se solucionó.

La versión que al menos tres dueños de terrenos esgrimieron fue que la obra estaba mal hecha. Indicaron que el terreno en esa zona es de “puro cemento indio”, con mucha dureza y que luego del zanjeo para colocar la cañería de agua, el relleno fue de piedra bocha, no de arena alrededor del ducto.

“Es piedra dura, en un hueco que hicieron sobre un terreno duro, cuando cerraron el zanjeo se rompieron los caños al taparlos, se pinchan: entonces larga el agua y se rompe en algún lugar, cortan para reparar y luego vuelven a el agua hasta que detectan una rotura nueva. Van cortando y dando el agua según van solucionando las pinchaduras”, dijo uno de los propietarios de 35 años, de nombre Nicolás.

Julio Muñoz es uno de los constructores de las viviendas, bajo el sistema Procrear. Vive en un tráiler mientras edifica, en tanto su hijo -de la familia propietaria- se queda los fines de semana. “Si no se está acá, desaparecen materiales, así es que vamos haciendo esto en familia, de a poco, es así hace dos meses”, detalló.

Explicó que los problemas de provisión de agua comenzaron hace 20 días cuando se retiró el camión municipal que proveía el servicio y comenzó a funcionar el suministro interno. “Largan el agua, arreglan una pérdida, y luego vuelven a cortar. Hemos estado hasta 72 horas sin agua”, sostuvo.

Algunos propietarios salen del trabajo y se van de inmediato al terreno. “Acá hay que estar lo más posible, porque si no, te falta todo. Hemos perdido material, te roban los hierros, las llaves térmicas y disyuntores. Tenía que compactar una parte, y me quedé sin agua», dijo un muchacho que armaba las cabreadas de su casa en el terreno, fuera del horario de trabajo. «Acá nos turnamos, cuando no estoy en el trabajo, estoy acá», planteó.

«Hay algunos que le pagan aparte al camión del agua para que traiga, porque no podés estar haciendo una losa y quedarte sin agua”, explicó.

En el distrito VII de lotes con servicio, la provisión de agua es uno de las dificultades hace 20 días (foto Florencia Salto)

El problema es temporal , dicen desde el municipio

El titular del IMUH, Marco Zapata, aseguró que los problemas de servicios en el distrito VII fueron subsanados esta semana. “Fue una rotura de una brida desde la bomba de la cisterna hasta el tanque, pero ya está solucionado”, dijo.

Detalló que el lugar tiene cloacas, luz, provisión de agua y que la obra interna del gas está finalizada.

“Resta terminar una obra complementaria del distrito VII para reforzar desde el hospital Heller, a partir de la semana que viene estimamos que si las familias quieren, puede solicitar la conexión de gas”, sostuvo.

La mayoría de las viviendas está aún en construcción, y según se supo en la asamblea que se realizó el fin de semana, uno de los propietarios que está en etapa de conexión del gas domiciliario no pudo realizar la gestión por que «no hay red», según le informaron. «El vecino tenía todo instalado, pero no se lo podían habilitar», dijo otro de los contratistas en el terreno.

Por el tema de seguridad, algunos vecinos se organizaron y aseguraron pagar adicionales para rondines en las noches, a fin de que cese el «robo hormiga» de materiales.

En el distrito VII de lotes con servicio, no cesa la construcción (foto Florencia Salto)