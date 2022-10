Gaido respondió sobre Rolando Figueroa, los problemas ambientales y los nuevos colectivos

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, quedará oficializado como candidato a la reelección por el Movimiento Popular Neuquino esta semana, junto a su lista de concejales que irá encabezada por la actual secretaria de Capacitación, María Pasqualini. En una entrevista con RN Radio, hoy habló de los objetivos de su gestión, de las críticas que tuvo que enfrentar por cuestiones ambientales y opinó sobre la salida del diputado Rolando Figueroa de la interna partidaria. «Está muy bien que lo haga porque la libertad es lo principal», sostuvo.

En diálogo con Vos A Diario, insistió con que le gustaría como fecha para convocar a elecciones el año que viene «septiembre u octubre», aunque no dijo que ello signifique despegarlas de las provinciales. Una de las posibilidades es que el gobernador Omar Gutiérrez las postergue hasta esa fecha para que coincidan hacia fin de año.

Sobre la decisión de Figueroa de ir por afuera dijo respetar la decisión. «Está muy bien que lo haga porque la libertad es lo principal. Sí creo que tenemos que plantear una propuesta a la ciudadanía que sea formando parte de un equipo», aclaró.

Y añadió «no comparto que se pretenda defender a Neuquén con una camiseta de Buenos Aires».

Sobre los temas de su gestión, se refirió a la licitación nacional por el nuevo sistema de transporte público y aseguró que «hay más de seis empresas que tienen interés en participar». «Es una gran oportunidad. El servicio no es utilizado como corresponde porque es deficitario hace más de 20 años», afirmó.

Dijo que la propuesta implica «colectivos nuevos con aire acondicionado, calefacción y rampas, que lleguen a todos los barrios, que pasen con frecuencias cortas, que lleguen a tiempo y que nos den la posibilidad de usarlo dejando la bicicleta o el auto».

«Queremos un transporte eficiente como hay en todas las ciudades del mundo», planteó.

Península Hiroki y las piletas

Gaido respondió a los cuestionamientos que se hicieron por su política ambiental en la ciudad, uno de ellos vinculados a la península Hiroki, en cercanías a la confluencia de los ríos. «Es una de las cinco reservas naturales que propusimos nosotros por ordenanza. Por 118 años la ciudad las tenía ahí, desaprovechadas», aclaró.

Agregó que «el 99% de los ciudadanos no conocía la confluencia» y que fue su gestión la que puso «reglas claras para cuidarlas».

«Con las piletas de oxidación pasó lo mismo. Estaban hace más de 30 años ahí y nosotros propusimos un plan de remediación. En principio dijeron que estaban de acuerdo y después resultó que no», advirtió.

«La verdad que hay que remediarlo y remediarlo es con obras. Nosotros estuvimos de acuerdo en parar la obra y dijimos ‘traigan una propuesta mejor, porque los fondos están’. Ahora las descubrieron porque fuimos nosotros los que planteamos un programa de remediación: traigan una propuesta mejorada, no la han traído. Vamos a terimnar haciendo la propuesta que trajimos nosotros porque es la única», cuestionó Gaido.

La cartelería y la campaña

El intendente aclaró sobre la publicidad que desplegó por toda la ciudad e intentó convencer con que «en la publicidad que corresponde a la municipalidad no está en ningún momento mi cara y está el sello de la gestión que es la pelota». «Donde está mi cara y la M son fondos de campaña y no de la municipalidad», aseguró en alusión a la interna del MPN.

Cuando se le aclaró que no tiene contra quién competir porque es el único candidato, dijo que todavía no está oficializado y planteó: «yo no pienso que la tengo ganada de antemano».

«Cuando presentamos esta propuesta de la lista Azul esperábamos que se presenten otros sectores del MPN que vengan a competir. Bueno, no se incorporaron», explicó Gaido, quien afirmó que luego quedará «con una situación solo de gestión».

