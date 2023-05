Procrear en Cipolletti: cuáles son los requisitos para inscribirte y acceder a la vivienda propia

El intendente Claudio Di Tella busca imponer una importante obra antes de finalizar su mandato. El complejo que será construido en una zona céntrica de Cipolletti brindará, a través del Procrear, solución habitacional a más de 200 familias. Se espera que la construcción inicie en julio 2023 y finalice a finales del 2024.

El director de Desarrollo Territorial de la municipalidad de Cipolletti, Octavio Folatelli manifestó que se trata de un proyecto del programa de desarrollo urbanísticos Procrear II que se realiza en todo el país con el fin de brindar el acceso a la vivienda. En este caso se entregarán las viviendas totalmente construidas, emplazadas en un predio que busca la optimización del suelo.

Folatelli explicó que la obra comenzará en 60 días y se ejecutará durante 14 meses según pliegos. Las inscripciones para poder acceder a la vivienda comenzarán cuando la obra haya avanzado en un 80%. Los requisitos para poder anotarse corresponden al programa de desarrollo urbanísticos.

El complejo habitacional del Procrear dará la posibilidad a 209 familias, para que puedan acceder por primera vez a la vivienda propia. Folatelli expresó «la recepción del proyecto es excelente, hay mucha expectativa. Hace décadas que no se generan soluciones habitacionales integrales para la clase media».

Di Tella manifestó que hay cinco empresas interesadas en la licitación. Se espera que se realice dentro de 15 días, el municipio pondrá la tierra, pero la obra será realizada y financiada por el Gobierno Nacional.

Además del proyecto, se construirá un parque urbano de aproximadamente tres hectáreas. Dentro del predio, también se dejará un espacio para la construcción de una futura dependencia municipal.

La novedad más reciente es que el proyecto ya pasó a la órbita de Nación, estamento que definirá los próximos pasos.

Procrear en Cipolletti: cómo será el complejo habitacional

El complejo estará conformado torres de tres de tres y seis niveles, en la planta baja habrá viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y adultos mayores. En los pisos superiores, las viviendas en su mayoría serán de dos dormitorios con balcón. También, habrá un espacio destinado para la creación de locales comerciales.

En el barrio Los Tilos, sobre calle Limay se ubicarán los módulos de mayor tamaño conformados por tres niveles, mientras que en la calle Alem se ubicarán los edificios de seis niveles. Se opto por esta decisión de mantener la altura en calle Limay para que el complejo se adapte sin afectar el entorno en la zona.

Cada claustro contará con un patio interno con estacionamiento y un área de recreación para los habitantes del mismo.

Inscripción para el Procrear de Cipolletti

La convocatoria para la inscripción al Programa se realizará cuando la obra alcance el 80 por ciento de avance.

La inscripción, selección y adjudicación serán tramitadas por el Ministerio de Hábitat de la Nación, siendo informados formalmente a través de sus canales oficiales.

Podrán acceder al Procrear II solo cipoleños y cipoleñas.

Los requisitos para anotarse en el Procrear de Cipolletti

-Ser exclusivamente personas humanas, que no hayan resultado beneficiadas con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

-No tener, tanto el titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, como propietarios ni como co propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en los puntos 9.51.95.2.95349546 las presentes Bases y Condiciones.

-Contar con el Documento Nacional de identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite Sap ninguna circunstancia se admitirán constancias de DNI en trámite

-Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

-Tener entre 18 y 64 años al momento de completar el tomar el crédito para la aduce la unidad funcional.

-Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero.

-Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder

-Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente-tanto el solicitante como su cónyuge o pareja conviviente, en su caso-entre 1 SMVMy 10 SMVM. Los ingresos deberán acreditarse según la política crediticia establecida por el FIDUCIARIO.

-Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

-No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve (9) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo: no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos indicados, se realizarán cruces, de datos, tal como se indica en el punto 3 de las presentes Bases y Condiciones.

La no superación de este control dará lugar a la baja del PARTICIPANTE, por no cumplir con los requisitos de antecedentes financieros requeridos en las presentes Bases y Condiciones, por lo que no podrá participar en los sorteos.