Koko suspendió frecuencias entre Chichinales y Regina y rápidamente surgieron los reclamos

La eliminación de cinco frecuencias diarias del colectivo interurbano de la empresa Koko entre Regina y Chichinales sin previo aviso a los usuarios, generó quejas de los pasajeros que habitualmente los utilizaban y el reclamo de la Secretaría de Transporte de la provincia y del municipio de Villa Regina para que se restituyan los servicios.

Las frecuencias eliminadas por la empresa de transporte corresponde a servicios que realizaban el recorrido entre las dos localidades por la zona rural; lo que afecta a estudiantes de escuelas primarias y de nivel medio, a trabajadores y vecinos que lo usaban para viajar hacia Villa Regina y Chichinales.

La decisión obedecería a una cuestión de costos, porque los subsidios que la empresa recibe por esas frecuencias no cubren los gastos que ocasiona el funcionamiento de las unidades.

La medida se implementó la semana pasada, sin una comunicación previa a los usuarios de los servicios, que en muchos casos tuvieron que esperar varias horas para poder tomar un colectivo. Sí se mantuvo las frecuencias que hacen el recorrido por Ruta 22.

De acuerdo a la grilla de frecuencias, la empresa Koko dejó de realizar los recorridos por zona rural que partían desde la terminal de Villa Regina a las 9:20, 11:35, 13:10 y 14:20; y a las 19:30 por Ruta 22; lo que afectó principalmente a los alumnos que concurren a la escuela primaria N° 167 La Amparo en la zona rural de Chichinales, y estudiantes que asisten a las escuelas de nivel medio en Villa Regina.

El intendente Marcelo Orazi, solicitó a la empresa Koko que las frecuencias vuelvan a prestarse; en tanto que en forma paralela se elevó el reclamo a la Secretaría de Transporte de la provincia que también realizó la intimación a única prestadora del servicio interurbano de pasajeros en el Alto Valle.

En este sentido, el secretario de Gobierno del municipio reginense, Guillermo Carricavur, indicó que “aún no tuvimos respuesta al reclamo. Me comuniqué con el Secretario de Transporte de la provincia que me dijo que el viernes había intimado a la empresa, pero hasta el momento no hubo readecuación de las frecuencias por lo que iba a insistir”.

Por otra parte señaló que de acuerdo a la información a la que pudieron acceder, la eliminación de las frecuencias responde a una cuestión de costos. “El costo operativo que tiene la empresa no alcanza a ser cubierto por los subsidios, porque el gasto es mucho más alto que lo que recauda y el subisidio es bajo”, precisó el funcionario.