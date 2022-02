Ratifican la suspensión de los festejos por el aniversario en Godoy por la situación sanitaria

El Comité de Emergencia Sanitaria de General Enrique Godoy, ratificó la decisión de suspender los festejos para la celebración del aniversario de la localidad con el objetivo de evitar el crecimiento de contagios por coronavirus.

La decisión fue adelantada días atrás por el intendente Luis Ivancich, quien consideró que por la situación sanitaria y ante la falta de recursos en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Godoy, el municipio decidió suspender el programa de festejos con convocatoria masiva de vecinos para celebrar un nuevo aniversario de la localidad que se conmemora el 14 de marzo.

Esta semana, integrantes del Comité de Emergencia Sanitaria de Godoy, se reunieron en la sede del Concejo Deliberante, para analizar la suspensión de las actividades por el aniversario, y ratificaron la decisión que adoptó el municipio.

«El Comité de Crisis, con la presencia de referentes de los sectores de salud, seguridad, bomberos, Registro Civil, Acción Social y del Departamento Ejecutivo, se reunió con el objeto de analizar la suspensión de la fiesta aniversario«, precisaron.

Agregaron que «la totalidad de las áreas representadas estuvieron de acuerdo en no realizar la fiesta aniversario, dada la situación sanitaria vigente en nuestra localidad, sumado a no contar con asistencia médica en el Centro de Salud, ni con la seguridad correspondiente, y sobre todo que la pandemia no ha cesado» enfatizaron tras el encuentro que se llevó a cabo en la sede comunal.

Los representantes de las instituciones enfatizaron que «estamos en un todo de acuerdo en apoyar la decisión de suspender la fiesta aniversario con el objetivo de preservar de preservar la salud de la población y acompañar el sistema sanitario en la situación epidemiológica actual».