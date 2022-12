Veteranos de Malvinas repudiaron que se destacara a Margaret Tatcher en Las Lajas

Una publicación del Municipio de Las Lajas, que mostró la imagen de la ex primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, como una de las mujeres defensoras de Derechos Humanos, despertó el repudio de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de abril” de la República Argentina.

“El flyer publicado hiere y ofende a los argentinos al considerar a Margaret Thatcher como defensora de los Derechos Humanos. La Dama de Hierro, no solo no los defendió, si no que cometió un crimen de lesa humanidad”, indicó el comunicado firmado por el presidente de la federación Ramón López y el secretario Juan Carlos Sosa.

En el escrito se señala que fue responsable del hundimiento del ARA General Belgrano, fuera de la zona de exclusión “asesinando a 323 tripulantes y condenando a vivir con estrés postraumático por el resto de sus vidas a otros 770 Veteranos de Guerra”.

Sostuvieron que la publicación del municipio neuquino sucedió “por la poca capacitación y conocimiento de quiénes son nuestros representantes”.

Señalaron que desde la entidad, exigen “más que una disculpa”. Pidieron que haya una “sanción, suspensión y que públicamente muestren los avances en los cursos obligatorios que recientemente se convirtieron en ley para todos los empleados públicos sobre la historia y guerra de nuestras islas Malvinas.