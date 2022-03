Se agrava la interna de Juntos Somos Río Negro en Cipolletti: «Es vergonzoso»

La titular del Concejo Deliberante de Cipolletti Silvana Larralde salió a responderle a su compañera de bloque Lorena Yensen y dijo que su accionar fue «vergonzoso». Precisó que la interna responde a intereses políticos y que su única preocupación es «garantizar la institucionalidad» del poder legislativo municipal.



Días atrás se generó un nuevo cruce entre ambas concejalas que forman parte del bloque de Juntos Somos Río Negro. Fue luego de que Yensen no participará del llamado parlamentario que realizó Larralde argumentando que no se elevaron dos proyectos de su autoría por una decisión «discrecional» de la titular del Concejo.



Esto atrasó el inicio del ciclo legislativo en Cipolletti que aún no tiene fecha para la primera sesión ordinaria del año. Larralde desmintió categóricamente esta acusación y señaló que el trasfondo político responde a intereses partidarios vinculados con el partido del MPP que forma parte de la coalición de Juntos Somos Río Negro en Cipolletti.



«Está claro que tiene un problema con el Ejecutivo, ella no es oficialista. Lo tengo que decir porque ella es del MPP y hay otros intereses en juego», señalo.



Criticó a su compañera por no dar quórum para el llamado a la comisión de Labor Parlamentaria. «Es una locura lo que plantea esta chica. Los vecinos están esperando que aprobemos proyectos que son de sus intereses. Hay que dejar de lado la grieta y resolver esto de una forma política, garantizando la institucionalidad. Es vergonzoso», manifestó.



También desmintió los rumores que ayer se generaron por una posible salida del poder legislativo. Se rumoreó que había presentado su renuncia: «No sé de dónde salió eso, pero claramente no es verdad», señaló.



«Estas cosas molestan, que se presente y que si no quiera acompañar los proyectos del oficialismo, como ya lo hizo, que no lo haga, pero tiene que dar quórum», enfatizó Lararlde.



Por otro lado, adelantó que no aprobará el poryecto de Yensen sobre el trabajo voluntario como contraprestación para aquellos ciudadanod que tienen el auto secuestrado y no puden pagarlo. «Así como está no lo voy a votar, se tiene que hacer un trabajo mucho más completo», señaló.