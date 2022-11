Se vota en el Deliberante la urbanización de 2.000 hectáreas rurales de Neuquén

La urbanización de las 2.000 hectáreas en la zona de Valentina Sur llegó a instancia de votación en el recinto del Concejo Deliberante con un importante grupo de concejales que pugnan para que la iniciativa vuelva al debate y no se sancione. El oficialismo impulsa la aprobación junto con otros sectores autores de la iniciativa, por lo cual es posible que se sancione la ordenanza.

El concejal de la UCR y candidato a intendente, Juan Peláez, sostuvo que si bien es uno de los firmantes del despacho para blanquear la urbanización en el lugar, posibilitará el regreso a comisión del proyecto para que se consulte a organismos y entidades intermedias. “Voy a pedir que se vuelva a comisión para que se pueda citar a todos los que tengan algo para decir o interesados en dar su opinión sobre un proyecto trascendente», dijo.

«El expediente estuvo en comisión pero no tuvo trascendencia mediática. Hay gente que quiere dar su opinión, que opine la AIC, Recursos Hídricos, ambientalistas y todos lo que tengan interés en aportar», agregó Peláez.

El radical firmó el despacho junto con Guillermo Monzani (Juntos por Neuquén) y Claudio Domínguez (MPN). Monzani, como presidente de la comisión de Obras Públicas recordó que hace dos meses que el proyecto está en comisión y que lo único que busca es “terminar con las excepciones”. Agregó que hay unas 15 presentaciones de chacareros que buscan lotear, y que la actual legislación permite sólo desarrollar barrios cerrados.

Hay concejales que aún no adelantaron su postura, por lo cual no se conoce si el oficialismo tiene los votos suficientes para aprobar la iniciativa hoy durante la sesión ordinaria.

“Mi objetivo es permitir los barrios abiertos, terminar con las excepciones en el Deliberante y facilitar la continuidad de corredores urbanos, como calle Senguer, Fray Luis Beltrán, Lanín, entre otras calles, que tienen discontinuidad por la estructura rural de la zona», dijo Monzani.

La iniciativa del concejal abrirá la puerta a que se edifique en esos corredores edificios de hasta 15 metros. Monzani defendió que se trata de un proyecto “por etapas”, según la factibilidad de servicios y de planificación que tenga previsto el Ejecutivo municipal.

Desde el oficialismo, Domínguez indicó que si bien la zona está zurcada por el brazo Todero y por el arroyo Durán, el primero está tapado desde 1973, y lo que vuelve al río en la zona del balneario Sandra Canale, sólo es un atajo de desagote pluvial porque el agua que pueda tener aún el Todero es por infiltración.

Indicó que desde la comuna se analiza conectar los espacios tapados del arroyo en los sectores bloqueados como Anaya, Saavedra o Ignacio Rivas. Aclaró que la zona donde se pretende blanquear la urbanización, incluye no solo a Valentina Sur sino también a Altos del Limay.

“Mi perspectiva es favorable al proyecto porque hoy en toda Valentina se pueden hacer loteos cerrados de 600 metros y estamos impulsando loteos abiertos de 300 metros cuadrados para toda una zona; no obstante, se necesita más participación ciudadana”; insistió Peláez.

Monzani recordó los cuestionamientos que hubo en 2013 por permitir las “excepciones a dedo” de urbanización en ese sector y Domínguez agregó que hay 7 barrios privados que crecen en la zona.

De los bloques de concejales en el Deliberante, se contaría con el respaldo para volver a comisión el proyecto con los 2 votos del Frente de Todos, dos votos de la Izquierda, el bloque unipersonal de Libres del Sur y del radialismo. Resta conocer qué hará el MPN (si votará en bloque a favor tras la firma de Domínguez), Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), el PRO, la Democracia Cristiana y el Frente Integrador Neuquino (FRIN).

Aseguran que es un gran parche

«Se trata del parche más grande jamás legislado», dijo el ambientalista Andrés Rabassa, desde la organización Neuquén Futura. Aseguró que el proyecto del oficialismo buscará lotear una zona de baja densidad por una de mediana.

«Esto está mal desde un principio, no hay ninguna parte del mundo donde se defina la urbanización de una sexta parte de la ciudad sin participación de la población y sus organizaciones. Los conflictos son ruinosos en sus parches, no tiene la viabilidad del Ejecutivo municipal, no tiene el acuerdo el EPAS (por el agua y el saneamiento) que diga la infraestructura de la que se dispondrá, hay conflictos ambientales serios», señaló Rabassa.

Aseguró que sólo responde la presión de los desarrolladores inmobiliarios, sin la participación de colegios de profesionales y al ritmo de los intereses el mercado. «Tiene que pasar por un espacio de concertacion, no se puede sancionar una ordenanza por la voluntad de 15 chacareros que seguro que no producen», dijo.

Desde la APDH se recordó que en comisión, hay un proyecto que prevé la obtención de fondos especiales para servicios y mejoras urbanas en sectores de asentamientos, producto de las urbanizaciones donde los desarrolladores se benefician con altas cotizaciones de terrenos luego de que el Estado municipal financió aperturas urbanas, habilitó nomencladores para construcción o acercó los servicios.

«Con este proyecto de las 2.000 hectáreas, se prevé sacar del cajón este proyecto que fue producto de una gran discusión, análisis y debate donde se determinó que si el Estado hizo mejoras y las inmobiliarias han copado el lugar, y las tierras adquieren mayor valor por las inversiones que hizo el municipio, se destine un porcentaje de esa diferencia, a un fondo que se aplique a quien no tiene un hábitat digno con viviendas o servicios», sostuvo Nerea Monte, de la APDH.