Las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén en contra del tour turístico en el Comando neuquino

Los organismos de Derechos Humanos de Neuquén rechazaron enérgicamente que el Comando de la VI Brigada de Montaña del Ejército, sea establecido como un hito dentro del circuito de atracciones turísticas de la ciudad.

«Rechazamos este nuevo intento de reconciliación, los organismos de derechos humanos nos pronunciamos rotundamente en contra», expresaron en un comunicado que lideraron las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquen y firmaron el Ceprodh, Zainuco, la Corriente de Militantes de los Derechos Humanos y el grupo por la Memoria y compromiso con las Madres y los 30.000.

El alerta surgió con comunicados oficiales del municipio en el se difundió que el bus turístico que recorre sectores costeros, hitos de la ciudad como la Torre de Talero o los miradores de Neuquén, incluiría en el circuito la visita en el Comando como parte de un acuerdo suscripto entre el intendente Mariano Gaido y la comandancia del Ejército, de la Sexta Brigada.

La APDH Neuquén solicitó por nota al intendente que anule el acuerdo, le recordó el rechazo y los argumentos esgrimidos hace menos de dos años cuando se buscó calificar al Comando como patrimonio arquitectónico e insistió en los argumentos de que un lugar en el que las Madres conocieron porque era el único lugar donde acudir tras los secuestros de sus hijos e hijas ya que allí se decidió la desaparición y el exterminio de jóvenes de la región, no podía ser destacado por «funcionarios que no tienen memoria».

Las Madres y los organismos rechazaron hoy los recorridos turísticos por la sede de la Sexta Brigada y lo calificaron como un «nuevo intento de reconciliación». «Nos pronunciamos rotundamente en contra. La historia no se borra!» plantearon en un comunicado.

En declaraciones a RIO NEGRO Oscar Ragni, integrante de la Corriente de militantes de Derechos Humanos y papá del desaparecido Oscar Ragni preguntó «qué pretende el intendente Gaido, no se acuerda de los Reinhold, no conoce la historia de Neuquén, no sabemos qué pretende con hacer eso de una zona turistica», criticó fuertemente.

Sostuvo que «sería interesante que se contara la historia» que ocurrió en Neuquén. «Gaido es neuquino y debe saber lo que pasó en el Comando, qué fue el Comando: fue un centro de eliminiación de hombres y mujeres, no puede exponerse a hacer semjante cosa sin contar la realidad. Esto es algo muy delicado. Neuquén tiene una historia de Derechos Humanos», planteó.

Agregó que postular el Comando como una zona turística y «un edificio bonito de tantos años, con el sable que usó no se quién y las botas que le pertenecieron a éste otro sin investigar qué pasó en el subsuelo del Comando, nos parece ridículo y que se pretende hacer algo que está fuera de lugar».

Insistió en que el jefe comunal «si es neuquino y vivió en Neuquén, no puede ignorar nada. Y debe tener asesores que le pueden decir qué pasó».