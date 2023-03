Gennuso no convenció al Concejo y deberá buscar otra solución para la crisis del vertedero de Bariloche

El intendente Gustavo Gennuso deberá buscar otras soluciones para resolver la situación del vertedero de residuos domiciliarios, que se convirtió en el principal problema ambiental de la ciudad, porque su iniciativa para licitar la construcción de una nueva celda de disposición final no pasó el examen del Concejo Municipal.

El proyecto fue presentado por el intendente a comienzos de enero, con la expectativa de que sea aprobado sobre tablas en pleno receso estival. Pero ya en aquel momento había generado reservas y los concejales lo derivaron para su análisis en comisión. Este jueves fue tratado con sus respectivos dictámenes en la segunda sesión del año, pero terminó rechazado porque obtuvo solo cinco votos sobre once.

Los perjuicios que causa el basural son motivo permanente de controversia, en la que tienen participación decisiva los vecinos asentados en los barrios aledaños, protagonistas de varias movilizaciones y petitorios para protestar por los incendios recurrentes, que contaminan el entorno.

Ordenanza por cierre definitivo

Para atender esa demanda el Concejo aprobó en diciembre pasado una ordenanza que obliga a cerrar el vertedero en forma definitiva el próximo 4 de diciembre. La reacción inmediata de Gennuso fue promover la apertura de una nueva celda, con criterio de “relleno sanitario”, y comenzar la remediación de la actual, que funciona “a cielo abierto”, sin control alguno sobre las emanaciones tóxicas y la filtraciones hacia la napa.

La concejal Julieta Wallace (Frente de Todos) encabezó la oposición a la iniciativa y recordó que sus pares del oficialismo acompañaron hace solo tres meses el proyecto de cierre del vertedero, “cuando ya lo consideraban de imposible cumplimiento”. Dijo que impulsar pocas semanas después una licitación para ampliarlo es “inentendible”.

Insistió, junto a varios de sus pares, en la inexistencia de un plan serio para crear un basurero regional que permita prescindir del actual, emplazado en un área urbana, en violación de una ley provincial y otra nacional.

El gobierno de Gennuso dijo haber iniciado gestiones en busca de esa solución, pero no tuvo respuestas firmes por parte de la gobernadora Arabela Carreras, con lo cual el vertedero que hoy está desbordado no tendrá una alternativa seria por lo menos en un plazo de tres o cuatro años.

“No es una celda transitoria (lo que quieren hacer) sino solo patear la pelota para adelante, es un volantazo para agrandar el actual vertedero, mientras crece el desconcierto ante la falta de respuesta de la gobernadora”, dijo Wallace.

Señaló que el candidato a gobernador Alberto Weretilneck y otros dirigentes del oficialismo dicen que el vertedero regional es “prioridad”, pero “es todo frase de campaña, no hay nada cierto, nada tangible”.

Las consecuencias por los incendios frecuentes en el manto de basura del vertedero de Bariloche las sufren los habitantes de los barrios adyacentes. (Foto de archivo Marcelo Martínez)

Defensa del proyecto oficial

La defensa del proyecto fue asumida por el presidente del bloque de JSRN, Carlos Sánchez, quien dijo que la tercera celda será operada con técnicas de “relleno sanitario”, incluido el tratamiento de gases y de líquidos lixiviados, “sin causar perjuicio al ambiente y riesgos a la salud pública”.

Destacó la diferencia con el “basurero a cielo abierto” que existe hoy, sin los recaudos y controles suficientes para evitar incendios. Dijo que su bloque había propuesto la tercera celda como solución parcial en la ordenanza de cierre, “pero no fue aceptado”.

El concejal Pablo Chamatrópulos (Podemos) fue otro de los más duros críticos del proyecto. Dijo que la gestión de la basura en Bariloche es “un fracaso estrepitoso del que hay que hacerse cargo” y también insistió con el vertedero regional como “solución defintiiva”, pero que no registra ningún avance.”Sobre eso deberá expedirese la dirigencia local y provincial, antes que destinar una inversión de millones para una nueva celda en el mismo predio”, afirmó.

El vertedero que funciona desde los años 80 sobre la ruta 40 sur quedó rodeado de barrios, cuyos habitantes sufren a diario las consecuencias. Hace tres años presentaron un amparo para exigir soluciones, obtuvieron un fallo a favor de la justicia civil y “el municipio en lugar de acatar y tomar las decisiones para resolverlo apeló ante el STJ”, según se encargó de subrayar Wallace.

Dijo que en San Martín de los Andes ocurrió lo mismo, no hubo apelación y ya tienen en funcionamiento su vertedero regional en Alicurá.

La concejal señaló que “una familia del barrio 645 Viviendas se tuvo que mudar” por los trastornos respiratorios de uno de sus hijos. “¿Qué le decimos?”, preguntó a sus pares y a los funcionarios del Ejecutivo presentes en la sesión. También estuvieron algunos de los vecinos interesados, que interrumpieron algunos discursos para exponer sus exigencias de solución inmediata.

Una votación clave

Gerardo del Río (PUL) dijo que votaría en contra porque “no tenemos certeza y no se la podemos dar a los vecinos” sobre el cierre reclamado. La palabra clave fue la de Ariel Cárdenas (Bariloche por el Cambio) quien siempre se mostró como el más permeable a aportar el voto extra que necesitaba el oficialismo.

Dijo que no iba acompañar porque “faltan los consensos” y porque después del reclamo expreso del municipio, emitido hace ya unos meses “el gobierno provincial debería ser el primero” en estar trabajando por la regionalización. “Este proyecto no tiene viabilidad si no es en el marco de un proyecto integral de cierre y traslado”, subrayó Cárdenas.

El frustrado intento de Gennuso de avanzar con una nueva celda para el entierro de basura y la remediación de las celdas actuales, para lo cual había reservado un presupuesto de 720 millones de pesos, le obligará a estudiar con celeridad otras opciones, porque sigue vigente el plazo establecido por ordenanza para el cierre definitivo el 4 de diciembre, pocos días antes de que concluya su mandato.

