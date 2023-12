Soyem quiere explicaciones por la ley de emergencia económica en Cipolletti

El gremio municipal Soyem envió una nota al Poder Ejecutivo de Cipolletti para pedir explicaciones sobre algunos artículos de la ley de emergencia económica que aprobó el Concejo Deliberante. Desde el sindicato manifestaron su preocupación porque consideran que podría tener un impacto negativo en los empleados municipales.



La semana pasada el cuerpo legislativo local aprobó por unanimidad la iniciativa que impulsó el intendente Rodrigo Buteler para ajustar el gasto público del Estado. La emergencia económica limita algunas facultades de la carrera administrativa y restringe, entre otras cosas, las horas extra en las municipales.



El gremio solicitó una reunión con Buteler para tratar específicamente tres artículos de la ley: el 9 que le otorga facultades al Ejecutivo para reestructurar el personal con la posibilidad de modificar horarios, tareas y «toda medida que juzgue conveniente».



El artículo 13 que determina el congelamiento de vacantes para ingreso al personal y el 14 que permite la modificación de horarios de trabajo respetando las 7 horas laborales. El ítems menciona que puede cambiará turnos vespertinos y nocturnos.



Para el sindicato estos ítems sin previo aviso y consenso tendrán un impacto negativo en los empleados municipales ya que podría alterar la organización de muchas familias.



El secretario General del sindicato en Cipolletti, Marcelino Jara, informó que hoy se envió la nota al Poder Ejecutivo y que esperan una «pronta respuesta». Soyem es el sindicato más activo en esta nueva gestión no municipal. Semanas atrás impulsó el primero reclamó por los 100 trabajadores aproximadamente que no tuvieron continuidad laboral ya que no se les renovó el contrato.



Tras dos reuniones el Ejecutivo se comprometió a revisar cada uno de los contratos, pero hasta el momento no hubo un informe general sobre las razones de la decisión del flamante intendente Rodrigo Buteler. La reunión también es para tener detalles sobre los compromisos asumidos.